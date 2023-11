Jugadores al alza y a la baja: semana 11

Deshaun Watson tuvo una gran segunda mitad en contra de Baltimore la semana pasada, en la cual completó todos sus pases y fue artífice de la remontada de su equipo, el cual iba perdiendo por 14 puntos en el último cuarto.

Lamentablemente y debido a una lesión en el hombro que lo venía aquejando desde el inicio de la temporada, Watson será sometido a una cirugía, por lo que se unirá a Kirk Cousins, Daniel Jones y posiblemente Aaron Rodgers, como los Quarterbacks que iniciaron como titulares para sus equipos, que se perderán el resto de la temporada debido a una lesión, lo cual es un golpe muy duro no solo para los Browns, sino también para la NFL, ya que el Comisionado Roger Goodell ha hecho todo lo posible por evitar al máximo que se lesionen los jugadores, principalmente los mariscales de campo, quienes siguen siendo el mayor atractivo para los aficionados.

AL ALZA

Josh Dobbs (QB) y Ty Chandler (RB) Minnesota Vikings

El Quarterback Josh Dobbs, mejor conocido como el “Passtronaut”, debido a que estudió ingeniería aeroespacial, está teniendo una temporada de ensueño. Este año comenzó jugando como mariscal de campo titular con Arizona Cardinals, en sustitución de Kyler Murray, quien se encontraba lesionado, y a pesar de que, únicamente logró conseguir una victoria con dicho equipo, sus números fueron muy impresionantes, sobre todo para un veterano que ha deambulado por varios equipos a lo largo de muchos años.

Con el inminente regreso de Murray a la titularidad, Arizona decidió mandarlo con Minnesota Vikings, a cambio de una sexta ronda del Draft del próximo año. Lo que Dobbs ha hecho estas dos semanas que lleva jugando con los Vikings es algo admirable, ya que en ambos juegos los llevó a la victoria, y consiguió 5 pases de anotación, misma cantidad que lleva Zach Wilson de los Jets. En total ha conseguido 16 anotaciones en la temporada, ya que ha sido una amenaza, tanto con el brazo como con los pies, y próximamente podrá contar con Justin Jefferson, quien es uno de los mejores receptores de la NFL y ya se encuentra entrenando nuevamente con el equipo.

Por otro lado, con la lesión que sufrió el corredor Alexander Mattison, los entrenadores por fin decidieron darle oportunidad al joven corredor Ty Chandler de encargarse del ataque terrestre y éste no decepcionó, consiguiendo una anotación contra New Orleans. Chandler es un jugador muy versátil y debe aprovechar la oportunidad que se le está presentando, con la cual podría consolidarse como el corredor titular de su equipo, debido a que Mattison ha rendido mucho menos de lo esperado, ya que solamente promedia 3.5 yardas por acarreo, y no ha sido capaz de anotar por la vía terrestre.

Brandin Cooks (WR) Dallas Cowboys

Brandin Cooks llegó esta temporada a Dallas para complementar a su receptor estrella Cee Dee Lamb, lo cual le ha costado mucho trabajo, ya que las primeras semanas fueron de adaptación para él y prácticamente fue un espectador más dentro de la ofensiva de su equipo.

A partir de la semana seis, Dak Prescott y él comenzaron a entenderse mejor, conectándose en varias ocasiones y sobre todo empezó a anotar con su nuevo equipo. Cooks tiene 3 recepciones para anotación en los últimos cuatro partidos, y la semana pasada fue donde por fin terminó de despegar, ya que Dak lo buscó en once ocasiones, las cuales le sirvieron para terminar con 173 yardas y una anotación, lo cual no es algo descabellado que se pueda seguir repitiendo, ya que a lo largo de su carrera Cooks ha demostrado ser un receptor con manos seguras, en el cual sus mariscales de campo pueden confiar. Su principal problema han sido las constantes lesiones, sin embargo, mientras se mantenga sano, seguirá siendo una pieza fundamental dentro del ataque de los Cowboys, ya que la atención de los defensivos contrarios se centra la mayor parte del tiempo en Lamb, por lo que Cooks seguirá encontrando muchos espacios.

Trey McBride (TE) Arizona Cardinals

El año pasado McBride fue el ala cerrada con mayor pedigrí dentro del Draft de la NFL, debido a su atleticismo y a su historial en el fútbol colegial, por lo que los Cardinals no dudaron en seleccionarlo con su segunda ronda, sin embargo, como es costumbre para quienes juegan esta posición dentro de la NFL, le costó mucho trabajo la transición al fútbol americano profesional, por lo que se la pasó la mayor parte del tiempo aprendiendo del veterano Zach Ertz, quien hace un par de semanas se lesionó, por lo que ha llegado el momento de Trey.

Ahora que Kyler Murray retomó las riendas del ataque de Arizona, a quien más buscó fue a McBride, quien tiene un gran resorte para contender los balones por alto, debido a su pasado colegial, en donde no solamente jugó fútbol americano, sino que también fue dominante dentro del equipo de básquetbol.

Los Cardinals no cuentan con muchas armas al ataque, por lo que a él y al receptor Marquise Brown les esperan muchas semanas productivas.

Devin Singletary (RB) Houston Texans

Las últimas dos semanas la ofensiva de los Texans se ha convertido en una máquina de anotar puntos, y mucho de esto se debe a las excelentes actuaciones de su Quarterback C.J Stroud, quien se ha convertido en todo un espectáculo al momento de verlo jugar, pero un gran problema que han ido arrastrando desde el inicio de la campaña ha sido el ataque terrestre, el cual no ha sido consistente. Dameon Pierce, quien inició como el corredor titular del equipo esta temporada, solamente ha sido capaz de anotar en una ocasión, y peor aún, desde la semana nueve no ha podido jugar con su equipo debido a una lesión. Desde entonces, Singletary asumió el reto de suplirlo y no fue sino hasta la semana pasada en la que su equipo terminó de entregarle las llaves del ataque terrestre por completo, ya que tuvo treinta acarreos, mismos que le valieron para que terminara con más 150 yardas y una anotación, con lo que le quitó mucho peso de encima a Stroud, complementándolo a la perfección.

Las próximas semanas las defensivas contrarias seguirán estando más preocupadas por detener el circo aéreo de Stroud y compañía, por lo cual los espacios en campo abierto seguirán estando presentes para Singletary, quien seguramente sabrá aprovecharlos, ya que es un viejo lobo de mar que cuenta con mucha experiencia, caso contrario al de Pierce, quien apenas está en su segundo año.

A LA BAJA

Derek Carr (QB) y Michael Thomas (WR) New Orleans Saints

Los Raiders decidieron la temporada pasada que su Quarterback del futuro ya no sería Derek Carr, por lo que lo dejaron ir a los Saints, quienes no han tenido un buen mariscal de campo desde que se retiró Drew Brees. Este año ha sido de altibajos para Carr, quien lleva 10 pases de anotación y tan solo 4 intercepciones, pero no ha sido tan decisivo dentro del ataque de los Saints.

Un gran problema que ha enfrentado y por el cual no lleva más pases de anotación, es que cuando su equipo se encuentra en zona roja, en muchas ocasiones su entrenador ha decidido sacarlo del terreno de juego, para darle oportunidad a que entre en su lugar el híbrido jugador Taysom Hill, quien puede desempeñarse como pasador, receptor o corredor.

Carr cuenta con muy buenos jugadores al ataque, como el receptor Chris Olave y Alvin Kamara, quien es uno de los mejores corredores de la liga. La semana pasada Carr salió lesionado y fue sustituido por Jameis Winston, quien no lo hizo nada mal, aunque no fue capaz de darle la victoria a los Saints. Uno de los jugadores principales al ataque de este equipo debería ser el receptor Michael Thomas, quien en 2019 tuvo la mejor temporada de su carrera, en la cual finalizó con 149 recepciones, 1725 yardas y 9 anotaciones, sin embargo, después de esa temporada y de haber firmado una extensión de contrato por varios años, la carrera de Thomas ha ido en pleno declive.

Esta temporada se esperaba mucho de él, ya que se suponía que se encontraba en gran forma física, pero no ha sido capaz de rebasar las 100 yardas en ningún encuentro, y únicamente tiene una anotación, misma que consiguió en la semana siete. Para colmo de sus males, la semana pasada sufrió también una lesión, la cual podría dejarlo fuera el resto del año, lo que terminaría su ciclo con los Saints.

Chuba Hubbard y Miles Sanders (RB´s) Carolina Panthers

Carolina este año ha sufrido mucho para poder anotar puntos, lo cual era de esperarse, ya que es un equipo que se encuentra en plena reconstrucción, y el cual se encuentra jugando con un mariscal de campo novato, sin embargo, Miles Sanders, quien es un corredor veterano, tenía la responsabilidad de acobijar a Bryce Young, pero, tanto él como el corredor de segundo año Chubba Hubbard, han sido incapaces de generar algo por tierra, lo cual ha sido muy frustrante para sus aficionados.

Las Panteras son el tercer peor equipo de la NFL en cuanto a yardas terrestres se refiere, y únicamente han sido capaces de anotar en dos ocasiones por esa vía. A Carolina le urge que ya se termine esta temporada para que así puedan enfocarse en el futuro, en el cual es muy poco probable que veamos contemplados a esta dupla de corredores.

Jakobi Meyers (RB) Las Vegas Raiders

Después de cuatro temporadas vistiendo los colores de los Patriots, Meyers decidió emprender nuevos retos, por lo que esta temporada firmó con los Raiders, buscando complementar al otro receptor del equipo, Davante Adams, quien es un jugador de élite. Meyers inició muy bien esta nueva etapa en su carrera, logrando cinco anotaciones durante las primeras siete semanas, pero a partir de entonces, comenzó su sequía y no ha vuelto a anotar.

Estas últimas semanas, en las cuales ya no ha estado Jimmy Garoppolo al mando de la ofensiva, han sido muy complicadas para él, ya que aún no ha logrado desarrollar una buena química con el Quarterback novato Aidan O´Connell. Otro factor que ha jugado en contra de Meyers ha sido que los Raiders han comenzado a equilibrar más su ataque, por lo que han involucrado más a su corredor Josh Jacobs, quien está siendo una pieza fundamental para mover las cadenas, y ya no han dependido tanto del juego aéreo.

Drake London (WR) Atlanta Falcons

Reclutado en la primera ronda del Draft del año pasado, London llegó a los Falcons con la titánica misión de cubrir el enorme hueco que dejó Julio Jones desde su salida. La ofensiva de Atlanta ha vivido muchos cambios en los últimos años, y sigue en la búsqueda de encontrar a su Quarterback franquicia, ya que Desmond Ridder ni Taylor Heinicke son la solución a futuro para el equipo. Mientras tanto, y lamentablemente para London, su talento está siendo desperdiciado.

Hasta el momento, no ha tenido el volúmen de juego y de pases necesarios para terminar de demostrar su gran capacidad en la NFL, no obstante, ha dado varias muestras de su gran talento durante lapsos de varios encuentros.

El Coordinador Ofensivo del equipo ha sido duramente criticado esta temporada, y con justa razón, ya que no ha utilizado de la mejor manera posible a algunos de sus jugadores, como ha sido el caso del corredor Bijan Robinson, a quien inexplicablemente le ha dado muy pocos acarreos. London tiene un gran futuro por delante, pero con el equipo que actualmente cuenta, se ve muy complicado que esta temporada vaya a poder despuntar.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff