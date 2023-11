La muerte de le magistrade Ociel Baena desata tres reclamos: justicia, parar los discursos de odio y no revictimizarle

Los comentarios de odio y de LGBTFobia en redes sociales luego de conocerse la noticia de la muerte del Magistrade Ociel Baena, primera persona no binaria en América Latina en desempeñar el cargo de magistrade electoral, deben castigarse y tipificarse señala Fascinación Jiménez, presidenta de la Asociación Civil Unión Diversa.

Refirió que algunos medios de comunicación no respetaron los pronombres para referirse al Magistrade y dar pie a especulaciones y discursos de odio en redes sociales que mostró una LGBTFobia desmedida y debería tipificarse y castigar el discurso de odio. Lamentó que también de manera cotidiana, los discursos de odio se repliquen en redes sociales y que éstos son comunes de actores políticos, sociales y religiosos o incluso los ciudadanos en general sobre la comunidad LGBTQ+.

Sigue leyendo:

Empleada doméstica encontró el cuerpo del magistrade Jesús Ociel Baena, tenía heridas de arma blanca

Hallan muerto a Jesús Ociel Baena Saucedo le magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes

Piden parar la revictimización de Jesús Ociel Baena

"Políticos, religiosos, que todos los días de manera masiva en medios masivos de comunicación expresan estos discursos de odio, y esto es el círculo y que cómo se replica la violencia, ¿no? Que se traduce muchas veces en más violencia. Entonces creo que es una oportunidad este momento para exigir que se legisle y que se prohíban los discursos de odio, también que se tipifiquen los crímenes de odio. En Jalisco no existe esta tipificación, sólo existe en el asesinato el agravante por orientación sexual o identidad de género, pero no está tipificado".

Fascinación Jiménez, lamentó la muerte del Magistrade Ociel Baena y pidió que no se politice esta muerte como ocurrió con la velada que se convocó en Guadalajara.

Pidieron que haya justicia para que no se repitan este tipo de casos. FOTO: Archivo.

"Con una bandera de algún partido político a este movimiento, todo para traducirlo en unos cuantos votos, ¿no? Pero a mí me parece bastante grave, me parece también bastante grave que en redes sociales ya se estén compartiendo fotografías amarillistas de la escena de la muerte del Magistrade, y que no aplique por ejemplo la Ley Ingrid, que no se investigue qué servidor público fue el que filtró las fotografías, y que me parece también bastante grave, por lo que te mencionaba que podemos contar con leyes contra la discriminación, Ley Ingrid, Ley esto, pero a la hora de la aplicación y del acceso a la justicia pues no llegamos todavía".

Piden ayudar a la comunidad LGBTTTIQ+ ante la violencia

En Jalisco, el avance en los derechos de la comunidad diversa aún está en deuda por ejemplo, en los recientes Gay Games, esta AC solicitó un espacio para difundir el trabajo que realizan, sin embargo se les negó. El colectivo sostiene que en Jalisco se pondera el derecho a la recreación pero no a difundir información social de violencia y derechos LGBTQ+.

"Solicitamos mediante un oficio la presencia en este evento este denominado Gay Games, como asociación civil nuestra intención era tener presencia con algún módulo de información este de del servicio que prestamos en la asociación como asesoría acompañamiento a casos de violencia discriminación y te puedo decir que no tuvimos respuesta por parte de la persona responsable porque no les interesa no este no les interesa el tema social no les interesa este más que la nota este los votos y el negocio", condenó. Finalmente, también puntualizó que el adelantó de hipótesis o teorías sobre la muerte del Magistrade por parte de las autoridades, sin seguir protocolos también es un tema que no debe suceder y condenan desde esta AC.

Los colectivos han pedido que se resuelva este caso. FOTO: Mayeli Mariscal.

Exige comunidad LGBTTTIQ+ de Hidalgo esclarecer muerte de magistrade

Integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ de Hidalgo exigieron a las autoridades estatales y federales esclarecer el crimen cometido contra ele magistrade, Jesús Ociel Baena Saucedo, así como de su pareja Dorian Nieves Herrera Tenorio, ya que consideraron que no se pudo tratar de un crimen cometido por este último contra ele representante del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes.

La presidenta de Apoteosis es Vivir en Plenitud, Shaddai Vera Ángeles, exigió a las autoridades estatales abrir todas las líneas de investigación correspondientes contra el asesinato dele magistrade, ya que consideró que existen elementos suficientes para dudar de la versión preliminar de la Fiscalía General de Justicia de Aguascalientes.

Afirmó que le magistrade era una persona que inspiró a los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, pero a su vez fue víctima de constantes amenazas, debido a que los crímenes de odio son frecuentes en el país y la mayoría permanecen en la impunidad.

Acusan mensajes de odio por parte de diversos sectores. FOTO: José García.

Piden que haya una investigación seria sobre el asesinato de Ociel Baena

En tanto, el presidente de la comisión de equidad de género en el Congreso local, Luis Ángel Tenorio Cruz, pidió que se efectúe una investigación seria sobre el caso para que no se dé carpetazo al mismo y con ello se trate de negar la realidad que sufre la comunidad LGBTTTIQ+, ya que se tratan de minimizar los delitos cometidos contra los integrantes de la misma.

El legislador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) manifestó que las muestras de odio no pueden tolerarse en una sociedad que busca democratizarse, por lo cual aseveró que ele magistrade fue una persona que abrió el camino para impulsar la participación social en distintos cargos públicos sin omitir sus identidades.

En tanto, el Centro Integral de la Sexualidad y Educación Sexual también lamentó el asesinato dele magistrade, por lo cual demandó una investigación expedita y apegada a derecho con visión de género para el esclarecimiento de los hechos acontecidos el fin de semana pasado.