Billy Dib es nombrado como "El Campeón de la Esperanza"

TASKENT. En noviembre de 2022, el australiano Billy Dib fue diagnosticado con cáncer linfático terminal, y no le daban más de seis meses de vida. Ayer fue nombrado como El Campeón de la Esperanza, por el CMB.

Durante el evento, el excampeón canadiense, Adonis Stevenson, –quien se recuperó de un accidente de ring que lo tuvo semanas en coma en 2018– le entregó la distinción.

“Cuando hablé con Mauricio Sulaimán , él me recordó que soy un boxeador, y me dijo que me vería en la convención y, miren, ahora estoy aquí”, dijo conmovido, tras dejar su carrera profesional para pelear por su vida.

Dib, de 38 años, se sometió a agresivas sesiones de quimioterapia, pero su principal motivación fue la familia, y su hijo pequeño.

“El boxeo es la demostración de la vida misma. Todos salimos, todas las mañanas, sin saber quién va a ser el oponente, muchas veces sin reglas, la vida sucede”, afirmó Sulaimán, quien resaltó la calidad humana y el espíritu de lucha de Billy, al ser una fuente de inspiración para todos.

A tomar en cuenta

Billy Dib fue campeón pluma FIB, y tuvo dos defensas.

También asistieron Dayana Sánchez, y el niño, Bridger Walker.

Dayana fue medalla de plata en los Panamericanos de Lima 2019

También estuvo Bridger Walker el niño que salvó a su hermana del ataque de un perro en 2021

Billy Dib fue campeón pluma FIB y tuvo dos defensas de la corona

The Kid Dib dejó una marca de 48 victorias, seis derrotas y 27 nocauts.

4 disputas mundiales tuvo Billy Dib

18 años dedicó al boxeo Billy Dib

31 años tiene Dayana Sánchez

1a y única boxeadora argentina en ir a unos Juegos Olímpicos (Tokio).

PAL