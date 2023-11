Crece enojo por amnistía en España

Decenas de miles de españoles salieron ayer a la calle, convocados por la derecha y ultraderecha, para protestar contra la futura ley de amnistía para los independentistas catalanes, otorgada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el fin de garantizar su apoyo para regresar al poder.

Considerada por una parte de la sociedad española como un ataque al Estado de derecho, esta controvertida amnistía llega seis años después del intento de secesión de Cataluña, que constituyó en 2017 una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.

Decenas de miles de manifestantes se reunieron en 52 ciudades al mediodía para decir "no a la amnistía", acudiendo al llamamiento del Partido Popular (PP), principal formación de la oposición de derecha.

"No nos callaremos hasta que haya elecciones", afirmó su líder, Alberto Núñez Feijóo, durante un discurso en Madrid.

Esta movilización "va mucho más allá de partidos", añadió Feijóo, que salió vencedor en las legislativas de julio, pero no logró ser investido presidente del gobierno, por falta de apoyos en el Parlamento.

En la capital, unos 80 mil manifestantes, según la delegación del gobierno, formaron una marea de banderas españolas en la céntrica plaza de la Puerta del Sol y sus alrededores, al grito de "Pedro Sánchez dimisión" y con pancartas sobre las que se podía leer "No más desigualdad regional" o "Sánchez rompes la nación y creas crispación".

Junto a la concentración de la Puerta del Sol, se inició un nuevo acto de protesta en las cercanías de la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid.

Esta concentración no había sido comunicado a la Delegación del Gobierno y su convocatoria no fue asumida por ninguna formación, aunque Vox volvió a alentar la participación en las redes sociales.

VA POR PERMANENCIA

Pedro Sánchez, que quedó segundo en las elecciones, tiene garantizado seguir en el gobierno gracias al apoyo de varios grupos y de los siete diputados de la formación independentista catalana de Carles Puigdemont, figura principal del intento de secesión de 2017, quien huyó a Bélgica para eludir ser

procesado.

A cambio de su apoyo, el partido de Puigdemont, Juntos por Cataluña, obtuvo una ley de amnistía para los independentistas procesados por la justicia, por los hechos de 2017, así como la apertura de negociaciones sobre la cuestión del "reconocimiento de Cataluña como nación".

EEZ