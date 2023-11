Claudia Sheinbaum felicita a AMLO por su cumpleaños y destaca sus años de lucha

Mediante su cuenta oficial de Facebook, Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, compartió un mensaje de felicitación para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se encuentra celebrando su cumpleaños número 70.

La ex mandataria capitalina deseó un día feliz para el jefe del Ejecutivo Federal y recordó que es un honor compartir tantos años de lucha dentro de la política del país. Cabe resaltar que, Claudia Sheinbaum empezó a participar en la política al ser invitada por el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, AMLO, a sumarse a su gabinete local.

"Usted nos ha enseñado a no rendirnos y no claudicar frente a la adversidad y a que cuando hay revolución de las conciencias y un pueblo se empodera y reconoce su fuerza democrática y su historia, no hay nada que lo detenga", señaló la ex jefa de Gobierno en una parte de su mensaje.

Claudia Sheinbaum refrenda apoyo a AMLO

La militante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha mostrado en diferentes ocasiones los logros de la denominada "Cuarta Transformación", así como su admiración al movimiento iniciado por AMLO. En esta ocasión, refrendó su apoyo al presidente de México y comentó que cuidarán "su gran legado".

"Sepa que el cierre de su gobierno será espectacular, porque una vez más con el pueblo de México estaremos haciendo historia", expresó. Hay que recordar que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien ya ha entregado el "bastón de mando" a Claudia Sheinbaum como la nueva Coordinadora de la Defensa de la 4T de cara al 2024.

Claudia Sheinbaum ha compartido diferentes momentos en los que ha acompañado a AMLO. Foto: Archivo.

Así como la ex jefa de Gobierno, otros personajes políticos han mandado sus mensajes de felicitación como Alfredo Durazo, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, Mario Delgado, Cuauhtémoc Blanco, entre otros, quienes han resaltado los resultados de AMLO dentro de todo el territorio mexicano.