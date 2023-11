Andrea Martínez, la primera pateadora de Pumas CU

La equidad de género no radica únicamente en una lucha continua por establecer condiciones iguales entre hombres y mujeres, sino en las oportunidades que existen más allá del género, con base en el talento y las virtudes que posee cada persona.

Con 21 años, Andrea Martínez es un ejemplo de ello. El año pasado, en septiembre, se convirtió en la primera mujer en la historia en jugar un partido (varonil) de la Liga Mayor de la ONEFA, como pateadora de Pumas CU.

Andrea rompió la barrera del género en uno de los deportes donde parecía menos posible, según la percepción de muchas personas. No obstante, demostró capacidad, talento, carácter y pasión, determinantes en la consecución de un objetivo ambicioso y enorme.

"Al principio, no dimensionaba lo que iba a conllevar que yo me quedara en el equipo, que me seleccionaran. Creo que es un parteaguas muy importante, que la universidad y el equipo hayan tomado la decisión de incluirme", explicó Andrea, quien también estudia derecho.

Realizó y superó una serie de pruebas y consiguió un lugar en el roster de 23 jugadores del equipo. Posteriormente, participó en su primer juego, como pateadora en los puntos extras, en cada anotación de Pumas CU.

"Creo que no es algo de lo que se tengan que impresionar, porque una mujer puede hacer todo lo que hace un hombre, a veces todavía mejor. Siempre habrá comentarios buenos y malos, pero sólo puedo enfocarme en mí, sabiendo cuáles son mis capacidades".

A pesar de la expectativa y la presión que puede existir alrededor de ella, y sus actuaciones como pateadora de futbol americano en una liga varonil, afronta con determinación la oportunidad y el desafío:

"Nunca sabremos cuáles son nuestras limitaciones sin intentarlo".

49, dorsal que porta la jugadora.

95 años de existencia suma Pumas CU.

34 equipos participan en la liga.

Andrea jugó futbol antes de incursionar en el futbol americano.

Práctica deportes desde los cuatro años.

Afrontó con más experiencia su segunda temporada en ONEFA.

