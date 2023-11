América y su optimismo entre La Liguilla, récord, lesiones y Tigres

André Jardine es frío en su pensar y cálido con sus jugadores. El técnico del América equilibra su temperatura y filosofía en un punto de inflexión que puede ser definitivo: el optimismo, que mantiene entre lesiones y calendario, pero en pos de la Liguilla y el título, con un récord que pueden tener de rebote si vence a Tigres en la última jornada.

El timonel, que calificó a las Águilas en primer lugar, dijo que “en ningún momento miramos récords, sí llegar más fuertes a Liguilla. Los puntos sumados son consecuencia de respetar al rival y preparar cada partido de la mejor forma posible”, como lo hacen antes del duelo ante los de la UANL, que, en caso de ganar, llegarán a 42 unidades, con nueva marca de unidades en torneos cortos de Liga MX.

Optimismo brasileño

Sin embargo, el paso triunfal de los azulcremas no ha sido fácil. Ni lo será. Después de la última fecha, son dos semanas de parón en la competencia, por Fecha FIFA y la disputa del play-in, que puede quitarle ritmo a los de Coapa y mermar la salud de los jugadores, pero ese optimismo del brasileño lo hace enfocarse en aspectos que los pueden llevar al título.

"Es un tema de tener un poco de conciencia, de calma al tomar decisiones" Créditos: Especial

“Yo soy un optimista que siempre intenta mirar las cosas buenas, en las cosas que no controlas tienes que mirar lo positivo para sacar ventaja. El reglamento es este, vamos a tener buen tiempo para entrenar, agruparnos, al término de esta fase hacer una evaluación profunda de nuestros puntos fuertes y flacos”, dijo en conferencia de prensa.

Prioridad la salud de los jugadores

Una vez recuperados sus seleccionados, que pueden ser hasta ocho, aseguró: “vamos a tener una semana con todo el grupo para prepararnos para lo que viene. Vamos a usar este tiempo muy bien para construir la mejor versión posible de América para la Liguilla. Siempre me verás hablando de las cosas buenas cuando no controlamos los factores”, sentenció.

Para el duelo ante Tigres, aún está en duda Diego Valdés, está la baja de Brian Rodríguez y se suma la de Kevin Álvarez, que sufre una infección en vías respiratorias. De cara a la Liguilla, el técnico espera que se dosifique la carga de sus jugadores en selección, para tener equipo completo y no más lesiones, tarea que dejó en manos de su directiva.

“Es un tema de tener un poco de conciencia, de calma al tomar decisiones. América seguirá teniendo precauciones y espero que los jugadores sean transparentes si no están al cien por ciento para jugar 90 minutos”, comentó el estratega “Quiero pensar que no va a pasar más nada, aprendimos con las lesiones anteriores y están conscientes de que no puede pasar nuevamente”.

Las Águilas se meten a El Volcán para medirse a Tigres, con el que tiene un paso de cinco victorias en el mismo número de duelos entre ambos, todos en Liga MX, desde el Clausura 2021, hasta el torneo anterior de este 2023. La última vez que los de la UANL se impusieron fue en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2019, en el Estadio Azteca.

