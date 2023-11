Resaltan cuenta fiscal de México

BOADILLA DEL MONTE, España. México es un ejemplo a nivel mundial de estabilidad en las cuentas fiscales, a pesar de los eventos de volatilidad y de tasas de interés elevadas, aseveró Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O'Shea, presidenta de Banco Santander.

Refirió que son tres condiciones necesarias para lograr un crecimiento económico en el entorno actual y no sólo en América Latina, sino a nivel mundial: primera, la estabilidad macroeconómica, en la que México es un ejemplo, ya que si un gobierno se endeuda demasiado y tiene cuentas públicas no saneadas no hay espacio para inversión privada.

“La parte de las cuentas públicas en el mundo no está muy bien, entonces es muy importante lo que ha hecho México en cuanto a sus cuentas fiscales saneadas; creo que esto es algo a lo que hay que volver en los países desarrollados”, resaltó.

Y esa que, dijo, la sostenibilidad de deuda es importante para que bajen las tasas de interés y realmente financiar empresas, que es lo que se necesita para generar riqueza y su distribución.

La segunda condición, es tener el espacio y fomentar la inversión privada, de tal manera que los bancos puedan financiar esas inversiones, así como que haya empresarios nacionales y extranjeros dispuestos a asumir ese riesgo, apuntó de cara al XX Encuentro Santander América Latina.

La tercera, comentó, la fortaleza de las instituciones, que es esencial, y lo que ha ocurrido en los últimos años en América Latina, los bancos centrales son independientes y han conseguido poner en marcha políticas monetarias adecuadas, lo que también ayuda a que se dé la inversión.

Destacó que México y Brasil fueron los primeros países en iniciar un aumento de sus tasas de interés, entre 11 y 12 meses antes que EU y Europa.

Por Verónica Reynold

merk2@elheraldodemexico.com

EEZ