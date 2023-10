Transformar espacios en “lugares” desde la perspectiva de Rozana Montiel

Siempre sintió que su responsabilidad era hacer proyectos sociales, trabajar con un mayor número de personas y así, transformar sus espacios en lugares. Es así como a lo largo de los años ha trabajado la arquitecta Rozana Montiel, quien en su estudio, borra las líneas entre disciplinas, implementa el arte y se enfoca en la comunidad.

Sin dejar de lado los proyectos privados, Rozana Montiel platica para El Heraldo de México que cada cliente tiene deseos en sus construcciones, pero cuando se trabaja para comunidades enteras, los retos son mayores. La arquitecta comparte que “los proyectos sociales han tenido un impacto importante, ya que permea a toda una comunidad” y que “trabajar en estos proyectos implica también ser capaces de desempeñar a la vez el papel de mediador, provocador y gestor entre instituciones y comunidad”.

El transformar espacios en “lugares” es que en los “lugares”, “para mí es donde interactúas con la gente, donde entablas relaciones. La habitabilidad no es sólo una cuestión de forma o de función, sino de la manera en que el espacio acoge e involucra a las personas en sus rutinas cotidianas. Cuando el espacio es realmente habitado y aprovechado por las personas, siento que hemos hecho un buen trabajo”.

Rozana Montiel tiene su estudio de Arquitectura que lleva su nombre, el cual se ha dedicado también a obras sociales, como la construcción de PILARES (Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación, y Saberes) en Iztapalapa y el Centro Cívico y el Parque Lineal (CIVAC) en Morelos, los cuales han implicado grandes retos, pero también muchos aprendizajes.

Desde pequeña, a Rozana siempre le interesó crear espacios e imaginar cómo habitarlos, “así que diseñé mi habitación y la cambiaba constantemente. Por otro lado, mis papás coleccionaban arte y siempre visitábamos museos y galerías. Siempre pensé que estudiaría artes plásticas y cuando tuve que decidir qué estudiar, mi padre me dijo que si me gustaba la idea del espacio y el arte, podía combinarlos en arquitectura”. Fue hasta el tercer semestre cuando se dio cuenta que era lo suyo, pero nunca dejó de lado el arte y otras disciplinas. “Por eso hoy trabajamos con cineastas, escritores, paisajistas y artistas, además de los profesionales tradicionalmente asociados a la arquitectura. Trabajar de esta manera desdobla tiempos y espacios que construyen formas distintas de entender la arquitectura”. Tras estudiar la carrera, se fue a Barcelona a hacer una maestría, pues sintió que le quedaban vacíos, “por una parte del pensamiento crítico y por otra sobre la teoría”, agregó que allá logró consolidar sus intereses y visualizarse como “una arquitecta que no construye solo con tabiques sino que construye socialmente desde otro lugar, a partir de ideas y del lenguaje”.

Su camino a los trabajos sociales inició con Común-Unidad (2016). El proyecto “nos llevó a generar aforismos gráficos en post–its que después se convirtieron en el libro UH: Espacios Comunes en Unidades Habitacionales. Presentamos esta idea junto con el libro en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2018. Esto a la vez nos llevó a escribir un manifiesto sobre cómo abordar los espacios comunes en unidades habitacionales. La experiencia con Común-Unidad nos llevó a Cancha, Cancha a Fresnillo, Fresnillo a PILARES. Con estos proyectos comprobamos que algunas tácticas de diseño, como las estructuras multifuncionales de juegos, funcionan y alimentan otras ideas”.

Ser mujer

En 2010, Rozana fue la primera mujer, después de 20 años, en obtener la beca de Sistema de Creadores del FONCA, pero el camino no ha sido fácil. Cuenta que “al principio de mi carrera fue mucho más difícil porque cuando eres joven necesitas que los clientes confíen en ti y en ese momento confiaban más en el trabajo de los hombres. A lo largo de estos 20 años he notado un cambio importante en cómo se toma en cuenta a la mujer arquitecta”.

A lo largo de su carrera, se ha dado cuenta que “las mujeres aportamos una visión distinta del espacio. Bordamos sutilezas a través de grandes detalles, prestamos atención a la complejidad de lo pequeño, tejemos distintas escalas y espacios para que estos se conviertan en lugares de acción e interacción”, por eso les aconseja a las mujeres que quieren estudiar o estudiaron Arquitectura, “actuar para poder avanzar. No hay que esperar a que llegue un proyecto o un encargo, sino salir y buscar oportunidades para ponerlas en marcha”.

Ahora, busca que también con sus trabajos, se puedan regenerar todos los espacios que están subutilizados en la ciudad y darles un uso, y también que todos los proyectos creados “y los que están por venir, sean sostenibles por sí mismos, que las personas se apropien de ellos, que los cuiden y que no los abandonen”.

“Las clases ayudan a (trabajar con más disciplinas y buscar borrar los límites entre el arte y la arquitectura) o las becas y los proyectos editoriales también alimentan desde la investigación y la teoría esta parte más dura de la arquitectura cuando pasas del proyecto conceptual al ejecutivo” “Compartir e intercambiar conocimientos y experiencias con otros nos permite analizar cualquier reto existente o nuevo dentro de una matriz de multiples capas que trasciende la arquitectura” “Cada proyecto tiene un valor único del cual aprendo infinitamente de cada tema que nos toca abordar. Sin embargo, los proyectos sociales han tenido un impacto importante, ya que permea a toda una comunidad” “La creación de lugares es el resultado de buscar contenido formal en el contexto: removiendo barreras, transformando la percepción del espacio, abordando el paisaje como el programa, resignificando materiales y trabajando con la temporalidad” “Construir va más allá de colocar ladrillos: construimos socialmente, construimos tiempos, realidades. Construimos cometiendo errores y siendo autocríticos” “Los proyectos a pequeña escala admiten un efecto dominó a mayor escala cuando la gente se implica, no como consumidores de espacio, sino como creadores de lugares”

Arquitecta por la Universidad Iberoamericana.

Maestra en Arquitectura, Crítica y Proyecto por la Universitat Politécnica de Catalunya UPC .

Su trabajo ha sido exhibido en México, Italia, España, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y China.

Ha presentado sus proyectos en varias ediciones de las bienales de Venecia, Sao Paulo, Rotterdam y Lima.

Es miembro del Consejo Editorial de la Revista de Arquitectura Arquine

Común-Unidad se trató de la rehabilitación del espacio público de la unidad habitacional de San Pablo Xalapa, en la Ciudad de México

Cancha (2016), de la construcción de un centro comunitario completo en un complejo habitacional suburbano en Veracruz

Fresnillo (2017), de la transformación de un canal pavimentado de aguas negras a un área multifuncional de juegos en una unidad habitacional de 102 edificios.

Obras (significado para ella):

Parque lineal CIVAC: representó tejer un conjunto para que a lo largo del parque lineal se articulara el programa cívico. También significó regresar lo más posible a lo natural en un contexto industrial muy construido.

Pilares: significó cambiar barreras por plataformas para abrir una plaza pública y crear un oasis cultural en un ambiente hostil, en una zona vulnerable de la ciudad.

Estación Habitable: Experimentar con el concreto. Para este proyecto diseñamos muros prefabricados de concreto estriado que permitían que el prototipo se construyera en muy poco tiempo.

Pabellones Cosmos: El reto fue habitar el pabellón desde todos sus ángulos y en todas sus fachadas. El exterior se convierte en una banca, una bodega, un baño, borrando los límites entre interior y exterior.

