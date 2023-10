Fernanda Canales, la arquitecta que crea lo inexistente

Salas de lectura construidas en conjuntos de vivienda con problemas de segregación social; un centro cívico junto al Reclusorio Norte para recrear el paisaje; y proyectos en ciudades fronterizas marginadas para darle sentido a la sociedad son algunas de las obras que la arquitecta mexicana Fernanda Canales ha desarrollado, siendo estos últimos, trabajos de gran impacto social, los cuales vienen con su vocación, descubierta a los seis años.

Cuando Fernanda era pequeña, se dio cuenta que quería ser arquitecta. Hoy, a los 49 años, tiene un despacho reconocido como uno de los mejores del mundo y obras que están dejando huella. Para El Heraldo de México, cuenta que su vocación inició cuando sus papás le dijeron que dejaría de compartir habitación con sus hermanas y que cada quien sería libre de elegir cómo sería su cuarto. “Imaginé miles de formas, pasadizos y mundos enteros. Después descubrí que solo se referían al color de las paredes y la decoración de las sábanas y cortinas, pero desde entonces no he dejado de imaginar diferentes posibilidades para cualquier espacio en el que me detengo a pensar”.

(Crédito: Rafael Gamo)

Desde entonces, comenzó su pasión por la arquitectura, con la finalidad de “imaginar algo nuevo que cambie lo existente y luego hacerlo realidad”. Fernanda Canales tiene el despacho de arquitectura Fernanda Canales, y su meta principal es “hacer cosas que no se han hecho antes, que nadie ha imaginado, y que puedan mejorar la vida de las personas y la condición de un lugar”. Además, que las construcciones dejen de tener un impacto tan destructivo como el que tienen ahora. “La emergencia climática nos exige repensar los procesos constructivos, la relación con los recursos y los efectos de las construcciones en el planeta”, comenta.

Comparte que los proyectos de mayor reto han sido las obras de bajo presupuesto que ha realizado en condiciones de emergencia, por ejemplo, tras el sismo de 2017, construyó casas para las víctimas en zonas rurales del país. “El diseño de esas viviendas me exigieron dar soluciones inmediatas, casi sin recursos”. Y este tipo de construcciones sociales han sido cada vez más, por ejemplo, recientemente terminó un proyecto para un centro cívico junto al reclusorio Norte en Iztapalapa, donde se debía “ocultar visualmente al inmenso vecino (es una de las cárceles más grandes y pobladas del país), y el proyecto del centro social era muy pequeño (600 m2). La idea fue crear un nuevo paisaje a partir de cuatro patios centrales que enmarcan el cielo. De esta forma, estás en un espacio abierto, pero al mismo tiempo resguardado, que esconde por completo las duras condiciones del contexto”.

Ser mujer

Fernanda es consciente de que aunque se ha avanzado en la apertura a las mujeres en la arquitectura, esto no es del todo cierto. Relata que, por años, “a mí me hablaban para consultarme a qué arquitecto hombre recomendaba para algún trabajo. Ahora esto es menos descarado, pero es igualmente cruel”.

Recuerda que durante años en las reuniones de trabajo era la única mujer, y que si bien eso ha ido cambiando, el número de arquitectas mujeres practicantes en México sigue siendo muy menor y “no es extraño, por ejemplo, que ganen menos dinero y trabajen más”. Por lo que su principal consejo para las arquitectas es dejar de pensar en cómo se hacían las cosas antes o cómo las hace alguien más “e inventemos la manera de ser mujer y arquitecta al mismo tiempo, de acuerdo con un sistema de prioridades, organización y metas propias”.

(Crédito: Rafael Gamo)

“Desde el inicio pienso en cómo hacer un proyecto que esté fuera del tiempo, que envejezca bien, es decir, que se vea mejor entre más tiempo pasa”. “Me interesa que cada lugar sea único y que logre sorprender, pero al mismo tiempo que la obra parezca que siempre ha estado ahí”. “Si seguimos solamente repitiendo lo que ya existe, no hay forma de plantear mejores alternativas. Por eso me interesa tanto la investigación, ya que me permite acceder a ideas transformadoras”. “Siempre que diseño una casa pienso en sus consecuencias en el exterior, y la diseño pensando tanto en quienes vivirán adentro como en quienesuij8u no”.

“La huella que me gustaría dejar es que las cosas reflejen el gusto de hacerlas y esto ayude a mantener la esperanza de hacer cosas que sean mejores que lo que antes había”.

“Se le pide a las mujeres que trabajen gratis con mayor frecuencia que a los hombres. Sigue siendo un trabajo menos valorado”.

Obras (significado para ella):

Casa Productiva, Hidalgo, 2020: la obra significa replantear la vivienda para que sea un prototipo mínimo, replicable, que contenga en su interior configuraciones distintas.

El Refugio I y II, México, 2017 y 2018: la idea fue cambiar las zonas más abandonadas del Jardín Botánico en la Ciudad de México para crear una interacción entre las personas y el paisaje.

Centro Cultural Elena Garro, 2012: significó abrir por completo una casa antigua que no podía modificarse y era muy oscura, así que la intervención consistió en generar un gran foyer frontal de triple altura para enmarcar la casa existente y llenarla de luz y árboles.

Casa Terreno, Estado de México, 2018: La obra implicó crear una casa que fuera completamente distinta de día y de noche ya que está en una montaña en un paisaje natural.

Casa Recreo, México, 2017: Es un proyecto que surge de la idea de repensar el tema del patio, donde una de las intenciones principales es que la casa, a pesar de sus grandes dimensiones, desaparezca por completo en el paisaje.

Salas de Lectura, México, 2015: Construidos de manera muy económica y pensados para ser autoconstruidos por la comunidad. Sirven como lámparas durante la noche y como espacio público abierto para realizar distintas actividades.

Números:

Tiene 4 libros

Ha escrito más de 100 ensayos

Premios y reconocimientos:

Emerging Voices del Architectural League of New York

El estudio Fernanda Canales fue nombrado uno de los «100 mejores despachos de arquitectura» (100+ Best Architecture Firms) por la revista especializada DOMUS

Recibió el Graham Foundation Grant 2022.

Fue ganadora de la beca de la Fundación Arte Contemporáneo Jumex y la de Jóvenes Creadores del FONCA en 2004.

Obtuvo el premio a la trayectoria profesional por la Federación de Colegios de Arquitectos de México

2012, ganó el premio jóvenes arquitectos en México

Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de CONACULTA.

Carrera:

Arquitecta por la Universidad Iberoamericana de México (UIA).

Maestra en la Universidad Politécnica de Barcelona (UPC)

Doctora Cum Laude en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)

