“La música de José Alfredo es un canto al alma”

Caminos de Guanajuato, El Rey, Si nos dejan, Amanecí en tus brazos, La enorme distancia, El jinete y Ella son algunas canciones del cantautor José Alfredo Jiménez (1926-1973) que el tenor sonorense Arturo Chacón interpretará el 18 de octubre, a las 21:00 horas, en el Teatro Juárez de Guanajuato como parte de la 51 edición del Festival Internacional Cervantino.

El concierto, que ocurre a 10 años de la primera presentación del también cantante de mariachi en la llamada “fiesta del espíritu”, conmemora el 50 aniversario luctuoso del compositor guanajuatense.

“Se trata de un concierto muy emotivo, interpreto música italiana, alemana y española, pero en el cierre empleo mi voz para dar vida a las canciones de José Alfredo Jiménez, que han sido un canto para el alma de muchas generaciones”, explicó.

Y agregó que las canciones del cantautor “esculpieron la vida, los sentimientos y el alma de los mexicanos, por lo que en el Teatro Juárez podrán sentir sus emociones vibrando a flor de piel”.

Asimismo, compartió que se encuentra en la búsqueda de nuevos proyectos personales, pero también de otros que apoyen a las nuevas generaciones de la ópera y de la música orquestal en México, por lo que este año llevó a Spotify dos arreglos de la pianista y compositora de 17 años Sol Silvina, en sus palabras “una prodigio sonorense”.

“Se trata de uno de los proyectos más bonitos en los que he trabajado, Sol es una de los muchos jóvenes talentosos que tenemos en el país, interpretar Cien Años de Rubén Fuentes y Gracias a la vida de Violeta Parra con arreglos suyos, me da esperanza”, dijo.

Además, señaló que “en México el talento en las voces de la ópera es impresionante, no hay otro país con más voces de tenores, pero también hay muchas voces femeninas que no han sido descubiertas y no han tenido la oportunidad”, contó Chacón, quien resaltó el trabajo que realiza la soprano María Katzarava al frente del Estudio de Ópera de Bellas Artes (EOBA).

Respecto al momento en que se encuentra su carrera, explicó que recientemente cumplió 20 años de presentarse con la Ópera de San Francisco y se encuentra en la antesala de cumplir 25 años de su debut en Bellas Artes.

“Me encuentro en el punto más productivo de mi carrera; después de 20 años uno comienza a interpretar papeles más complejos, roles que disfruto como si fuera, no sé, mi cumpleaños todos los días. Siento que lo mejor comienza y me encuentro listo para ello”, dijo el tenor.

Originario de Sonora, dijo sentirse contento de representar a su estado en este encuentro.



Por: Azaneth Cruz

