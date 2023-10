El humor forma criterio, afirman Andrés Bustamante y Trino Camacho

La risa forma un mejor criterio sobre cualquier tema, ya sea político o cotidiano, así lo ve el comediante Andrés Bustamante y el caricaturista Trino Camacho, quienes a sus 64 y 62 años, respectivamente, no limitan su humor.

“Es importante ver la parte humorística sobre algo porque eso te ayuda a formar un criterio. También es un elemento interesante ver la parte chistosa de algo, aunque sea una cosa seria. Además, cuando haces un análisis con humor es mucho más sano, porque lo haces desde la buena onda”, dijo el comediante con más de 40 años de carrera.

Camacho considera que actualmente el país está tan polarizado que es muy difícil buscar el humor político, sin embargo, siente “que si las personas dan un pasito para atrás se darán cuenta de que el humor está presente también en las cosas cotidianas”.

Por eso Bustamante insistió en que aunque suene cursi, siempre hay que “buscar el lado amable de la vida, porque es mejor que vivir feliz que vivir de malas”.

Con esta filosofía se juntaron para hacer el podcast “La última trinchera”, donde narran anécdotas que han experimentado juntos o por separado, en las cuatro décadas que tienen de amistad, luego de que se dieran cuenta que estas charlas que tenían en privado, podían hacer reír también a otras personas.

En casi 40 minutos, Bustamante y Camacho narran historias sobre cómo vivieron alguna invitación a alguna conferencia, las firmas de libros de Trino, cómo los confunde la gente y hasta dan algunos datos noticiosos. Narrando lo pesadas que pueden ser algunas convivencias, pero siempre están agradecidos con el público.

“A veces la gente cree que soy serio, pero soy medio introvertido y me da un poco de pena que el público me salude y reaccionó con cierta seriedad porque no es algo que me guste mucho, no me agrada la fama, me gusta el prestigio, soy malo para manejar esa parte con los fans”, detalló Andrés.

Afortunadamente para él, asegura que la gente recuerda más a “El Güiri Güiri”, “Ponchito” o “El Hooligan”, no su rostro y en distintas ocasiones ha escuchado que hablan de su trabajo positivamente y no se dan cuenta de que está presente. Para Trino, la mejor retroalimentación con el público es cuando llegan a saludarlo con los libros indicando el chiste que los hace reír, algo que satisface porque siempre siente que no son tan graciosos.

El podcast está disponible en todas las plataformas, pero los suscriptores de Amazon Music podrán acceder a material exclusivo.

La idea de este podcast surgió tras sus charlas virtuales en la pandemia.

Entre las primeras anécdotas que cuentan, Camacho cuenta cómo lo confundieron con Quino.

Bustamante asegura que en su día a día, busca el lado amable de todo lo que pasa.

Andrés habla de su participación en un encuentro de mimos.

1988 Bustamante hizo al Dr. Chun-Ga.

1980 Camacho publicó sus primeras obras.

