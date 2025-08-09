Costco y Sam’s Club: las ofertas que tienes que aprovechar el sábado 9 y el domingo 10 de agosto

Si tienes planeado aprovechar el fin de semana para hacer el súper durante entonces esta nota te podría resultar de mucha utilidad debido a que Costco y Sam’s Club ya dieron a conocer sus respectivas cuponeras de ofertas que estarán vigentes durante el sábado 9 y el domingo 10 de agosto, en las cuales, incluyeron descuentos en prácticamente todos sus departamentos, por lo que si quieres ahorrarte una buena cantidad de dinero en tus compras en esta nota te diremos cuáles son las rebajas que no puedes dejar pasar en tu próxima visita a alguna de las sucursales de las referidas cadenas de supermercados.

Antes de pasar de lleno a las ofertas que Costco y Sam’s Club tendrán vigentes el fin de semana del sábado 9 y el domingo 10 de agosto es necesario mencionar que, ambas cadenas de supermercados procuran mantener ofertas especiales de forma permanente para sus socios en sus distintos departamentos, además, dependiendo la temporada del año también se encuentran disponibles descuentos únicos en todo tipo de artículos temáticos, por lo que se recomienda consultar a detalle las cuponeras de ofertas de ambas marcas para que puedas elegir las promociones y rebajas que más se ajusten a tus necesidades.

Estas son las mejores ofertas de Costco y Sam’s Club tendrán disponibles durante el sábado 9 y el domingo 10 de agosto

Estrena una pantalla TCL de 75” y ahorra 3,500 pesos

Durante el fin de semana del sábado 9 y el domingo 10 de agosto Costco tendrá disponible un descuento de 3,500 pesos en la pantalla TCL de 75” QLED 4K Google TV, la cual, habitualmente se vende en 15,999 pesos, pero con el referido descuento dicho artículo se podrá adquirir por tan solo 12,499 pesos con todo y envío incluido.

Esta oferta de Costco estará vigente hasta el 31 de agosto. Foto: www.costco.com.mx

Aprovecha la Feria del Bebé y obtén descuentos de hasta el 25%

Durante el sábado 9 y el domingo 10 de agosto Sam’s Club tendrá ofertas de hasta el 25% en distintos productos del departamento para bebé, como el higiene y limpieza, toallitas y pañales, así como alimentación, cabe mencionar que, esto tan solo será el inicio de la Feria del Bebé pues estas ofertas se mantendrán vigentes durante el resto del mes de agosto.

Sam’s Club mantendrá vigentes estas ofertas hasta el 3 de septiembre. Foto: www.sams.com.mx

Aprovecha este descuento de 1,900 pesos para renovar tu colchón

Otra de las ofertas más llamativas que Costco tendrá disponible durante el sábado 9 y el domingo 10 de agosto es en la que se indica que se aplicará un descuento de 1,900 pesos en el colchón individual Luuna Cloud Memory Foam, el cual, habitualmente cuesta 7,299 pesos, pero con la referida rebaja se podrá adquirir por tan solo 5,399 pesos con todo y envío incluido. Costco tendrá disponibles más ofertas como esta en el departamento de colchones. Foto: www.costco.com.mx

El Pan de Muerto ya llegó a Sam’s Club, ven por el tuyo

A partir de este fin de semana, Sam’s Club ya tendrá disponible el tradicional Pan de Muerto y se precisó que los socios de la reconocida cadena de supermercados podrán disfrutar de distintas presentaciones como la tradicional de 1 kg, los paquetes de Pan de Muerto Mini de 15 piezas y hasta el Pan de Muerto Member’s Mark Hershey’s Marmoleado de 1 kg. Sam’s Club señaló que el pago de estos artículos se podrá diferir hasta 3 MSI. Foto: www.sams.com.mx

Para finalizar, importante señalar que estas son solo algunas de las ofertas que Sam’s Club y Costco tendrán disponibles durante el fin de semana del sábado 9 y el domingo 10 de agosto, por lo que se sugiere consultar las cuponeras de cada cadena para el referido periodo y así conocer todas y cada una de las ofertas que puedes aprovechar, así como los términos y condiciones de cada una.