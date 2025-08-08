¿Quiénes puede acceder al apoyo de 8,500 pesos para mayores de 30 años en CDMX?

En la Ciudad de México se dará un nuevo apoyo económico para las personas mayores de 30 años, así lo anunció la jefa de gobierno Clara Brugada, quien dijo que se entregarán 8;500 pesos a quienes actualmente estén desempleados, el requisito para ser beneficiario es recibir una capacitación en alguna de las empresas participantes.

De acuerdo con lo explicado por la jefa de gobierno capitalina, este programa será similar al Jóvenes Construyendo Futuro, que consiste en becar a las personas desempleadas y darles una capacitación laboral con la finalidad de que eventualmente consigan un empleo.

¿Quiénes podrán recibir 8,500 pesos mensuales en la CDMX?

Aunque aún no se han dado a conocer todos los detalles de este programa se explicó que será operado por la Secretaría el Trabajo local y contará con apoyo de la Iniciativa Privada, además va dirigido a habitantes de la capital del país que cumplan con estos requisitos:

Tener 30 años o más

Estar desempleado actualmente

No formar parte de otros programas similares

Estar interesadas en una capacitación laboral formal

Algunos de los beneficios que tiene ese programa son:

Apoyo mensual de 8, 500 pesos durante la capacitación

Experiencia laboral en empresas reales

Posibilidad de contratación al finalizar

Vinculación con redes de empleo en la capital

Aún falta que se indiquen las reglas de operación del programa y cómo será la manera de inscribirse, en próximas fechas se darán a conocer todos los detalles de este programa que tiene como objetivo principal apoyar a las personas que están en búsqueda de un empleo en la Ciudad de México.