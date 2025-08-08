PRECIO del dólar HOY: así cotiza frente al peso mexicano este 8 de agosto de 2025 | TIPO DE CAMBIO

El peso mexicano cerró la jornada de ayer jueves 7 de agosto con un ligero retroceso, luego de 2 días de haber registrado un avance importante frente a la divisa estadounidense; al finalizar el día, el tipo de cabio cotizó en 18.63 pesos por unidad, 2 centavos más en comparación con la jornada anterior.

Según la plataforma Investing, el comportamiento del peso mexicano ocurrió ante la entrada en vigor de los aranceles por parte de Estados Unidos, el anuncio del presidente de ese país, Donald Trump, de gravar 100% las importaciones de chips y los datos de inflación local, que mostró una moderación mayor a la esperada. Hoy viernes 8 de agosto de 2025, el tipo de cambio cotiza en 18.6052 pesos por dólar, 0.002 centavos más en comparación con la jornada de ayer jueves.

Foto: Invesitng

Dólar vs peso: ¿cuánto vale en bancos de México?

Si quieres cambiar dólares a pesos, a continuación de compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias del país.

Afirme: 17.80 a la compra - 19.30 a la venta

Banco Azteca: 17.60 a la compra - 19.24 a la venta

Banorte: 17.40 a la compra - 18.95 a la venta

BBVA: 17.75 a la compra - 18.90 a la venta

Citibanamex: 18.03 a la compra - 19.07 a la venta

La Junta de Gobierno del Banxico optó por recortar en 25 puntos base las tasas de interés, para quedar en un nivel de 7.75%. Foto: Cuartoscuro

Banxico recorta tasas de interés ante menor inflación en julio

En una decisión que no fue unánime, ayer jueves 7 de agosto la Junta de Gobierno del Banxico optó por recortar en 25 puntos base las tasas de interés, para quedar en un nivel de 7.75%.

"La Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario. En particular, consideró el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad mostrada por la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global. Tomó en cuenta el grado de restricción monetaria que se ha implementado", señaló la institución.

Al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la inflación de julio se ubicó en 3.51% anual, mostrando una desaceleración con respecto al 4.32% del mes anterior, 3.53% por debajo de lo esperado