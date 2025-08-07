Secretaría de Cultura ofrece más de 150 vacantes estos son los requisitos para ganar 35,000 pesos mensuales

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México convoca a habitantes de la capital, personas beneficiarias facilitadoras de servicios culturales en el programa Talleres de Artes y Oficios Comunitarios (TAOC), ofreciendo sueldos de hasta 35,000 pesos mensuales por un lapso de hasta 6 meses.

Esta convocatoria está destinada a quienes se desarrollan en el ámbito de las artes y oficios que propician procesos comunitarios con el fin de acompañar a las poblaciones de atención prioritaria y que estén interesadas en compartir sus conocimientos con la comunidad.

En esta convocatoria se ofrecen puestos como talleristas de especialización y territorio común para terminar la segunda mitad del año en enseñanza, con sueldos entre los 35,000 y 4,000 pesos mensuales que impartan talleres de especialidad en artes y oficios.

Tallerista de Especialización A, cubrir 24 horas semanales y comprueben una experiencia de 10 años o más, se contratan a 15 beneficiarios. Sueldo 35,000 pesos

Tallerista de Especialización B , cubrir 20 horas semanales y comprueben experiencia de 5 a 10 años, se contratan a 21 beneficiarios. Sueldo de 15,000 pesos

, cubrir 20 horas semanales y comprueben experiencia de 5 a 10 años, se contratan a 21 beneficiarios. Sueldo de 15,000 pesos Talleristas de Especialización C, cubrir 18 horas semanales y comprueben experiencia de 1 a 5 años, se contratan a 30 beneficiarios. Sueldo de 10,000 pesos

Territorio Común A, cubrir 8 horas semanales durante 6 meses, contratan a 30 beneficiarios. Sueldo de 4,000 pesos

Territorio Común B, cubrir 8 horas semanales durante 3 meses, contratan a 60 beneficiarios. Sueldo de 4,000 pesos

Se requieren más de 10 años de experiencia para ganar 35,000 pesos

Créditos: Archivo El Heraldo de México

¿Cómo inscribirse?

Esta convocatoria esta abierta desde el 5 de agosto en la publicación de la extensión de Convocatoria “Talleres de Artes y Oficios Comunitario, TAOC 2025”, basado en la actualización de las reglas de operación en la página oficial de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. La publicación de resultado se llevará a cabo el 20 de agosto.

Ingresa a https://cultura.cdmx.gob.mx/

Descarga la convocatoria.

A partir del 5 de agosto realiza tu registro como postulante en alguna figura con un correo electrónico a través del siguiente enlace: https://forms.gle/Ebm7aeREpjz2E4MF9

Comparte tu experiencia y conocimiento con la comunidad

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Para postularse se requiere copia de identificación oficial vigente con fotografía, copia de comprobante de domicilio dentro de la Ciudad de México, impresión del CURP, síntesis curricular sin fotografía, manifestó bajo protesta de decir verdad de no recibir otro programa social y tener disponibilidad de traslado dentro de la capital, carta de autorización de uso de imagen, constancia de no registro de deudor alimentario y carátula de estado de cuenta bancario.

LA