Regreso a clases 2025: ¿qué pasa si dejo de pagar la colegiatura de la escuela? Esto dice Profeco

La educación básica en México es, por ley, un servicio gratuito, a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Pero además de las escuelas públicas que ofrecen educación sin costo, también existen establecimientos particulares que ofrecen servicios educativos que, por ley, deben estar incorporados a la SEP, con lo cual su oferta educativa adquiere validez oficial.

Los servicios educativos particulares deben acatar las disposiciones del acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares. Este mismo acuerdo establece que, en caso de incumplir el pago de tres colegiaturas o más, quienes prestan el servicio educativo quedan liberadas de la obligación de continuar con la formación académica del alumno.

De acuerdo con la Revista del Consumidor, el plantel educativo debe avisar con al menos 15 días de anticipación a las madres, los padres o las personas tutoras sobre la posibilidad de no continuar con la formación académica de los alumnos, con derecho a recibir la documentación oficial que les corresponda en un plazo no mayor de 15 días a partir del momento en que la soliciten, sin costo alguno.

Asimismo, refiere, los alumnos tendrán derecho a presentar exámenes extraordinarios en igualdad de condiciones que el resto del alumnado, con el pago de los derechos que correspondan.

Existen establecimientos particulares que ofrecen servicios educativos que, por ley, deben estar incorporados a la SEP. Foto: Freepik

La escuela no puede retener documentos si ya no puedes pagar

Profeco señala que si tienes problemas con los pagos o ya no puedes continuar recibiendo el servicio, la escuela deberá liberar la documentación para que tu hija o hijo continúe sus estudios en cualquiera de las escuelas públicas que la SEP pone a disposición de manera gratuita.

Si la escuela se niega a entregarte los documentos, puedes acercarte a la Oficina de Defensa del Consumidor más cercana a tu domicilio o a tu centro de trabajo, en la que podrás presentar tu queja de manera presencial.

Si la escuela se niega a entregarte los documentos, puedes acercarte a la Oficina de Defensa del Consumidor. Foto: Freepik

Deben ofrecer información detallada sobre las colegiaturas

Las escuelas particulares deben informar lo siguiente: