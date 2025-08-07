PRECIO del dólar HOY: así cotiza frente al peso mexicano este 7 de agosto de 2025 | TIPO DE CAMBIO

El peso mexicano continuó ganando terreno frente a la divisa norteamericana; al cierre de la jornada de ayer miércoles 6 de agosto el tipo de cambio cotizó en 18.61 pesos por unidad, 12 centavos menos con respecto a la jornada del martes 5 de agosto, de acuerdo con el reporte del Banco de México (Banxico).

Según la plataforma Investing, el comportamiento del peso mexicano ocurrió mientras se mitigaba el nerviosismo de los inversionistas por las políticas comerciales de Estados Unidos y los mercados aumentaban sus apuestas a que la Reserva Federal (Fed) de ese país comenzará a recortar las tasas de interés. Hoy jueves 7 de agosto de 2025, el tipo de cambio cotiza en 18.60 pesos por dólar, 0.01 centavo menos en comparación con la jornada de ayer miércoles.

Foto: Investing

Dólar vs peso: ¿cuánto vale en bancos de México?

Si quieres cambiar dólares a pesos, a continuación de compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias del país.

Afirme: 17.80 a la compra - 19.30 a la venta

Banco Azteca: 17.55 a la compra - 19.19 a la venta

Banorte: 17.45 a la compra - 18.95 a la venta

BBVA: 17.75 a la compra - 18.88 a la venta

Citibanamex: 18.03 a la compra - 19.07 a la venta

El desempeño de la moneda del vecino país ocurrió ante la expectativa de que la Fed retomará pronto los recortes a las tasas. Foto: Pixabay

A la expectativa de las decisiones de la Fed

Ayer, el dólar se debilitó en el mercado internacional. El índice dólar, que mide la evolución de de la moneda estadounidense respecto a una canasta de otras 6 monedas principales, cayó un 0.13% al ubicarse en 98.47 unidades.

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico y Financiero en Grupo Financiero Base, explicó a Investing que este desempeño de la moneda del vecino país ocurrió ante la expectativa de que la Fed retomará pronto los recortes a las tasas, luego de que el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, mencionara que sería apropiado comenzar a ajustar la tasa en el corto plazo, resaltando que él espera 2 recortes en el año.