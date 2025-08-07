PRECIO de la gasolina HOY jueves 7 de agosto de 2025: ¿Te afecta el nuevo costo?

La gasolina Magna, Premium y Diésel continúan sin recibir estímulo fiscal, con esto suman 17 semanas consecutivas sin recibir este beneficio, por lo que los automovilistas deben pagar el 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por litro, según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta decisión aplicará desde el sábado 2 de agosto hasta el viernes 8 de agosto de 2025.
Este jueves 7 de agosto de 2025, el precio de la gasolina Premium registró un ligero incremento de 1 centavo, mientras que los combustibles Magna, Diésel y gas natural vehicular se mantuvieron sin cambios en su costo a nivel nacional, en comparación con el día anterior, según información del portal PETROIntelligence. ¿Este precio impacta tu economía familiar?
- Gasolina Magna precio por litro: 23.48 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: 25.75 pesos
- Diésel precio por litro: 26.33 pesos
Cabe destacar que el precio del combustible puede variar según la región del país. A continuación, te mostramos el precio promedio de la gasolina por litro reportado hoy en algunos estados del país.
¿Cuánto está la gasolina hoy en la CDMX?
- Gasolina Magna precio por litro: 23.47 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: 25.78 pesos (bajó -1 centavo)
- Diésel precio por litro: 25.92 pesos
¿Cuánto está la gasolina hoy en Jalisco?
- Gasolina Magna precio por litro: 23.77 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: 26.16 pesos
- Diésel precio por litro: 26.30 pesos (subió +1 centavo)
¿Cuánto está la gasolina hoy en Nuevo León?
- Gasolina Magna precio por litro: 23.68 pesos (bajó -1 centavo)
- Gasolina Premium precio por litro: 27.01 pesos
- Diésel precio por litro: 25.93 pesos
¿Cuánto vale el litro de gas natural vehicular?
- El precio mínimo por litro es de 10.99 pesos
- El precio promedio por litro es de 12.55 pesos
- El precio máximo por litro es de 13.99 pesos
Profeco revisa precios de la gasolina
La Subprocuraduría de Verificación de Profeco verifica los establecimientos que expenden combustible al público en general, como estaciones de servicio o gasolineras mediante un programa permanente con presencia en toda la República Mexicana.