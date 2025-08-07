Jabnely Maldonado afirma que programa de reestructura de créditos de UMA a pesos del FOVISSSTE tiene muchos beneficios

Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), sostuvo que la aprobación del programa de la reestructura de créditos de UMA a pesos traerá muchos beneficios y que se realizará por etapas.

Recordó que el programa era la petición número 1 de los derechohabientes y que entre los beneficios que traerá su aplicación están la condonación de intereses, la condonación del adeudo vencido, así como que habrá congelamiento de saldo por lo que la deuda dejará de crecer además de que ya no se aplicarán las actualizaciones anuales de las UMAS, añadió que se respetará su tasa.

“Estamos haciendo esta reestructura en beneficio de casi 50 mil créditos que están muy deteriorados y vamos a comenzar por etapas, ahorita hay una meta financiera de 3 mil 300 millones de pesos y vamos ir viendo quién más lo va necesitando para ofrecerlo”, indicó Jabnely Maldonado Meza.

precisó que a diferencia de antes se aplica de manera automática y ya no firman expediente ante notario y compartió cuáles son los criterios para que las personas puedan acceder al programa.

"Se trata de personas que tienen el crédito muy deteriorado, sobretodo aquellos que no alcancen a pagar el 100% de la obligación del pago", refirió Jabnely Maldonado Meza.

Jabnely Maldonado Meza dijo que quienes estén interesados deben actualizar los datos en la página del FOVISSSTE, una vez que reciban la notificación comenzarán a ver la aplicación de la reestructura en su crédito una vez que consulten su estado de cuenta.