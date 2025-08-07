IMSS e ISSSTE 2025: ¿Habrá prestaciones adicionales en el pago de las pensiones de septiembre?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya dieron a conocer las fechas exactas en las que depositarán el pago de las pensiones correspondientes a septiembre de 2025, sin embargo, los trabajadores retirados de ambas instituciones todavía no tienen muy claro si recibirán el pago de alguna prestación adicional durante dicho periodo, por ello, en esta nota te diremos todo lo que se sabe al respecto.

Como se dijo antes, ambas instituciones de seguridad social ya dieron a conocer las fechas en las que realizarán el depósito de las pensiones correspondientes a septiembre de 2025 y la principal novedad es que se informó que los trabajadores retirados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán su depósito de manera adelantada pues el día en el que normalmente realizan el depósito caerá en un día inhábil para el sector bancario, por lo que los trabajadores retirados afiliados a dicha institución podrán disponer de sus recueros a partir del próximo viernes 29 de agosto.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), precisó que sus trabajadores retirados tendrán que esperar hasta el lunes 1 de septiembre para poder disponer de sus recursos correspondientes al noveno mes del 2025 pues en su caso no fue necesario modificar la fecha de pago.

El IMSS y el ISSSTE ya dieron a conocer todos los pormenores referentes al pago de las pensiones de septiembre. Foto: Cuartoscuro

¿Los pensionados del IMSS y del ISSSTE recibirán alguna prestación adicional en el pago de septiembre?

Según lo indicado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no se tiene previsto el pago de alguna prestación adicional para depósito de las pensiones correspondientes a septiembre de 2025, por lo que los pensionados de ambas instituciones de seguridad social solamente cobrarán el monto equivalente a su pensión, el cual, se determina dependiendo de la situación individual de cada trabajador al momento de jubilarse.

Realiza el cobro del dinero de tu pensión de la forma más segura posible

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), emitieron una serie de recomendaciones para que los jubilados realicen el cobro de su dinero de la manera más segura posible y entre estas sugerencias destacan el acudir acompañado a realizar el cobro por una persona de confianza para evitar cualquier tipo de contratiempo o algún abuso.

El IMSS y el ISSSTE sugieren a sus pensionados cobrar sus pagos mensuales acompañados de una persona de confianza. Foto: Cuartoscuro

Otra de las recomendaciones en las que se hace énfasis es acudir a cobrar el dinero de la pensión en los días posteriores a la realización del depósito pues de esta manera se busca evitar que se generan aglomeraciones innecesarias en los centros bancarios.

Para finalizar, se recuerda a los afiliados de ambos institutos que el cobro de las pensiones también se puede realizar en diferentes tiendas de autoservicio y que también se pueden realizar pagos directamente con la tarjeta de cobro en diversos establecimientos autorizados.