Embajada de EU en México subasta autos y muebles desde 300 pesos, así puedes participar

La Embajada de Estados Unidos en México informó que llevará a cabo una subasta a través de su portal web en la que podrá participar el público en general para adquirir automóviles, muebles, computadoras y otros artículos desde 300 pesos, por lo que si estás interesado en participar en esta nota te diremos todo lo que hay que saber para que puedas entrar a la puja.

Fue a través de las redes sociales oficiales de la Embajada de Estados Unidos en México donde se informó que se llevaría a cabo una subasta en línea de distintos artículos como vehículos, computadoras, muebles de casa y oficina, entre otros artículos, la cual, se llevará a cabo del viernes 8 al lunes 11 de agosto de 2025.

¿Cómo se puede participar en las subastas de la Embajada de Estados Unidos en México?

De acuerdo con lo que se indica en el portal oficial de la Embajada de Estados Unidos en México para poder participar en las subastas que realiza en línea es necesario registrar un usuario en este portal, posteriormente una vez iniciada la subasta se podrá participar en la puja, cabe mencionar que, cada artículo tiene establecido un precio de inicio y a partir de él se permitirá hacer ofertas, cuyo monto mínimo y máximo está definido en dicho portal.

Una vez finalizada la subasta, la persona que haya ofrecido la mayor cantidad se quedará con el artículo y para completar el proceso se deberá realizar el pago a través de transferencia bancaria a la cuenta bancaria de la Embajada de Estados Unidos en México, posteriormente se concretara una cita para realizar la entrega de los artículos y se señala que la persona que ganó la subasta deberá presentarse con un vehículo adecuado (en caso de que aplique), así como el personal suficiente para hacer la recolección y traslado de los mismos.

La Embajada de Estados Unidos en México realiza subastas de forma regular. Foto: online-auction.state.gov

¿Qué artículos se pueden adquirir en la subasta actual de la Embajada de Estados Unidos en México?

Actualmente la subasta organizada por la Embajada de Estados Unidos en México (Ciudad de México), está conformada por un total de 48 artículos, entre los que destaca una camioneta Chrysler Town and Country 2010, la cual, tiene un precio inicial de 150,000 pesos, Carpetas y libreros desde 300 pesos, mobiliario de oficina en 400 pesos, paquete de 9 llantas de distintas medidas en 700 pesos, cajas fuertes a partir de 600 pesos, tan solo por mencionar algunos.

Los productos que serán subastados por la Embajada de Estados Unidos en México ya pueden ser consultados en su portal web. Foto: online-auction.state.gov

Es importante señalar que en la descripción de cada artículo se señala cuál es la condición en la que se encuentran, además, se reitera que todas las cantidades antes mencionadas son el precio con el que iniciará la subasta.

Para finalizar, es importante señalar que la Embajada de Estados Unidos en México también realizará subastas para las zonas de Mérida, Tijuana y Ciudad Juárez, además, también tiene realiza esta dinámica en distintos países del mundo, por lo que se sugiere visitar su portal oficial para consultar a detalle todos los eventos de este tipo que tiene programados.