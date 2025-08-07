Beca Rita Cetina 2025: ¿presencial o en línea? Así será el registro durante septiembre para recibir apoyo de 1,900 pesos

El Gobierno de México siempre se ha mostrado preocupado por ayudar a sectores históricamente vulnerables como adultos mayores, madres solteras y estudiantes. Un ejemplo de ello es este último que tendrá una nueva convocatoria de la denominada Beca Rita Cetina este próximo mes de septiembre.

Cabe recordar que el programa comenzó a implementarse a principios de 2025, aunque en su primera etapa solamente se enfocó en beneficiar a estudiantes de nivel secundaria entregándoles 1,900 pesos bimestrales. Ahora se espera que la iniciativa amplíe su cobertura y apoye a alumnos de preescolar y primaria.

Una de las dudas más concurrentes de la ciudadanía se enfoca al registro del programa, es decir, si la inscripción será presencial en los módulos especializados o a través de página web. La respuesta a lo anterior es digital, así que el registro se realizará en la página www.becaritacetina.gob.mx

Foto: Beca Rita Cetina

Hasta el momento no hay fecha exacta para registro, se exhorta a los interesados a estar pendientes de las redes sociales gubernamentales para conocer más detalles durante el mes de septiembre. Para poder completar tu registro debes tener los siguientes documentos a la mano para poder ingresarlos a la plataforma:

De la madre, padre o tutor:

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario

CURP del menor