Banco del Bienestar DEPOSITARÁ 6,200 pesos a quienes cumplan con estos REQUISITOS

En la tarjeta del Banco del Bienestar, las y los beneficiarios de los diferentes programas sociales del Gobierno de México reciben los depósitos de sus apoyos económicos, mientras que a través de sus redes sociales, la Secretaría del Bienestar da a conocer cuándo se realizará la dispersión de esos recursos o bien cuándo se abrirán nuevos periodos de registro.

Para el mes de septiembre, algunos beneficiarios de los programas sociales recibirán el pago de 6,200 pesos en sus tarjetas, por lo que es importante que se mantenga pendientes de los avisos que realiza Ariadna Montiel tanto en sus redes sociales como Facebook y X, antes Twitter, como en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué beneficiarios recibirán 6,200 pesos en septiembre? Esa pregunta y muchas otras se responderá aquí con el fin de que puedan confirmar en su aplicación del Banco de Bienestar que el dinero fue depositado.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, la Pensión Mujeres Bienestar va dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años, con el propósito de que tengan un apoyo económico que contribuya a su economía. A través de este beneficio, se busca reconocer el trabajo que durante años han realizado dentro y fuera del hogar.

Sólo algunos beneficiarios recibirán este apoyo en septiembre. Foto: Freepik/Gobierno de México

Banco del Bienestar DEPOSITARÁ 6,200 pesos en septiembre a quienes cumplan con estos REQUISITOS

Aunque las autoridades no han dado a conocer la fecha exacta del calendario de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre, los adultos mayores de 65 años o más que se encuentran inscritos en el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores deben estar pendientes del próximo depósito de 6,200 pesos.

El pasado 24 de julio, el Gobierno de México concluyó la dispersión de los recursos del bimestre julio-agosto de las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad y de Madres Trabajadoras; el depósito se realizó de forma calendarizada y de acuerdo con la letra inicial del primer apellido y el mismo proceso aplicará para el penúltimo bimestre del año.

De acuerdo con información oficial, en julio de 2025, 12.7 millones de mujeres y hombres de 65 años en adelante recibieron el pago de 6, 200 pesos; 1.6 millones de personas con discapacidad 3,200 peso, más de un millón mujeres recibieron 3,000 pesos y más de 151 mil madres trabajadoras 3,600 pesos por hijo o hija.

Esto significa que más de 15 millones de personas recibieron sus pensiones y apoyos, sumando una inversión de más de 86 mil millones de pesos.

El registro es muy sencillo. Foto; Cuartoscuro

Requisitos para el registro a la Pensión de los Adultos Mayores

Todas las personas de nacionalidad mexicana o naturalizadas que residen en el país, pueden incorporarse a la Pensión de los Adultos Mayores una vez que hayan cumplido 65 años o más acudiendo a los módulos de Bienestar, que atienden de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. Estos son los requisitos:

Acta de nacimiento legible;

Identificación oficial vigente, puede presentarse la credencial del INE o del INAPAM, el pasaporte vigente, así como otros documentos que acrediten su identidad;

La Clave Única de Registro de Población (CURP) de reciente impresión;

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o la constancia de residencia de la autoridad local;

Un teléfono de contacto, puede ser de celular y de casa, donde serán notificado sobre la fecha y hora de entrega de la tarjeta del Bienestar.

Es importante mencionar que las personas adultas mayores pueden solicitar el apoyo de una persona auxiliar para realizar su registro, en ese caso deberán presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento;

Identificación oficial vigente, puede presentarse la credencial del INE o del INAPAM, el pasaporte vigente, así como otros documentos que acrediten su identidad;

CURP de reciente impresión;

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses;

Así como un documento que acredite el parentesco con la persona adulta mayor.

Estos son los requisitos para la persona auxiliar. Foto: Gobierno de México

Pensión Bienestar: ¿Qué adultos mayores no podrán cobrar su apoyo de 6,200 pesos?

El motivo por el que los adultos mayores no podrían cobrar su apoyo de 6,200 pesos que el gobierno deposita en la tarjeta del Banco del Bienestar, es cometer un error al ingresar su Numero de Identificación Personal (NIP) al acudir a uno de los cajeros, ya que sus tarjetas quedarían bloqueadas por 48 horas, dejando a los beneficiarios sin la posibilidad de retirar su dinero.

Por ello es importante que los beneficiarios tecleen correctamente su NIP, ya que de equivocarse tres veces seguidas, el cajero bloqueará la tarjeta de manera automática por seguridad.