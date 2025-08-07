Abren vacante trabajo como maestro con sueldo de hasta 8400 pesos | Lista de requisitos

Si estás buscando trabajo como docente esta es tu oportunidad, pues en redes sociales se ha compartido una buena vacante de trabajo como docente de historia y de ciencias sociales del nivel medio superior ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México.

Cabe destacar que en México el sueldo promedio para un maestro es de $7550 a los $8400 pesos mensuales, en el caso de los maestros de primaria podría ganar entre $7730 y $8010 pesos mensuales, mientras que los de preparatoria y equivalentes pueden aspirar a ganar hssd

Por ello te dejamos cuáles serían los requisitos para esta convocatoria, perteneciente al CECYTEM en el Estado de México, pues se espera que tenga honorarios hasta de 18 horas en un turno mixtos así como los requisitos laborales de esta nueva vacante como docente.

¿Cuáles son los requisitos para la vacante de trabajo en Cuautitlán Izcalli?

Según la convocatoria, el trabajo de maestro promete un sueldo más allá de los $8400 así como ser especializados en Ciencias Sociales así como en historia, con un jornada de hasta 18 horas por lo que te dejamos todos los requisitos necesarios para esta importante vacante.

INE vigente

CURP

RFC

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no superior a 3 meses

Título de licenciatura

Cédula profesional

Compatibilidad de plaza (Máx. 42 horas básica o media superior pública)

Certificado de estudios con historial académico oficial

Liberación de cartilla militar obligatoria para género masculino

Informe de antecedentes no penales

Así mismo se pide que se tenga al menos licenciaturas afines a las materias antes mencionadas, pues de lo contrario no podrán ser considerados como postulantes a la vacante de docente en Historia y Ciencias Sociales, por lo que te las dejamos a continuación en una lista: