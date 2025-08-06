Secretaría del Trabajo reclutará a personal para empresa de seguridad, estas son las vacantes

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México compartió un reclutamiento para la empresa Compañía Mexicana de Traslado de Valores (Cometra), una empresa de seguridad especializada en el traslado y gestión de dinero, valores y documentos.

Este reclutamiento es para ocupar las vacantes de personal de caja, arqueador, ayudante general, custodio, chofer, guardia de seguridad, acompañante de seguridad, acompañante de chofer, ayudante de mecánico, mecánico, soldador y auxiliar de intendencia, en cada posición se contrata a más de un candidato.

El reclutamiento se llevará a cabo el próximo lunes 11 de agosto, en el módulo de atención de la alcaldía Iztapalapa, ubicado en la intersección de las calles Ayuntamiento y Aldama sin número en la colonia Barrio San Lucas. Se recomienda a los interesados llevar curriculum vitae, solicitud de empleo elaborada, identificación oficial y CURP impreso.

Únete al equipo de #COMETRA como personal de caja, arqueador, ayudante general, consulta todas las vacantes.

Acude al reclutamiento presencial el día 11 de agosto que se llevará a cabo en el Módulo de Atención de la alcaldía Iztapalapa. — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) August 6, 2025

Otros reclutamientos en CDMX

La secretaría del trabajo compartió otros reclutamientos presenciales que ha organizado en diferentes alcaldías, para quienes estén en búsqueda de empleo.

Bospro Seguridad Privada en posición de guardia de seguridad, que se llevará a cabo en el módulo de atención de la alcaldía Iztapalapa, ubicado en la intersección de las calles Ayuntamiento y Aldama sin número en la colonia Barrio San Lucas, el 6, 11 y 14 de agosto de 10 a 14 horas.

Feria Nacional de Empleo para las juventudes en la Ciudad de México, que se llevará a cabo el 13 de agosto en la plaza Garibaldi en eje central lázaro cárdenas 43, colonia centro de 10:00 a 15:00 horas.

Servicio de Protección Federal en posición de guardia, se llevará a cabo en el módulo de atención de Iztacalco, en Avenida Añil s/n esq. Río Churubusco, Granjas México, el 8 y 22 de agosto de 9:00 a 14:00 horas.

Servicio de Protección Federal en posición de guardia, se llevará a cabo en el módulo de atención de la alcaldía Iztapalapa, ubicado en la intersección de las calles Ayuntamiento y Aldama sin número en la colonia Barrio San Lucas, el 13 de agosto de 9:00 a 14:00 horas.

Créditos: X/@TrabajoCDMX

Para las posiciones en el Servicio de Protección Federal es necesario tener entre 18 y 65 años de edad, tener una escolaridad mínima de secundaria concluida, estatura de 1.50 metros para mujeres y de 1.60 para hombres, sin tatuajes visibles, buen estado de salud y disponibilidad para cambiar de residencia, se ofrece un sueldo de 12,906 pesos mexicanos mensuales.

