Infonavit: así puedes acceder a una casa propia si ganas menos de 16,000 pesos mensuales

Si aún no cuentas con un hogar propio y estás buscando la manera de adquirir tu vivienda, pero no has podido hacerlo porque tus ingresos son de entre uno y dos salarios mínimos, hay buenas noticias para ti, pues a través del programa Vivienda para el Bienestar y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) podrás ser de las personas seleccionadas para acceder a una vivienda.

Esto es posible gracias al programa Vivienda para el Bienestar que es uno de los objetivos prioritarios de la Presidenta Claudia Sheinbaum mediante el cual se crearán 500 mil viviendas nuevas, al finalizar el sexenio. Para 2025 se han programado los inicios de obra de 86 mil viviendas.

En este sentido Octavio Romero, titular del Infonavit indicó que a partir de agosto iniciará la entrega de viviendas que tendrán todos los servicios básicos. Además estarán ubicados cerca de zonas habitacionales como comercios, hospitales y zonas de trabajo, además detalló que en las próximas semanas las personas preseleccionadas recibirán un correo electrónico.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a una casa de Vivienda para el Bienestar- INFONAVIT

Si estás interesado en formar parte de este programa social, debes saber cuáles son los requisitos y los medios de inscripción, aquí te explicamos:

Ganar entre uno y dos salarios mínimos (máximo 16,728 pesos mensuales)

No contar con vivienda propia

Actualizar tus datos de contacto en micuenta.infonavit.org.mx (teléfono, correo y dirección)

Para poder hacer tu registro debes revisa tu información en el sitio oficial del INFONAVIT, en caso de no recibir una notificación acude a la oficina más cercana a tu domicilio.

Las viviendas se entregarán según el orden de registro de los derechohabientes. Mantente atento a la convocatoria oficial.

¿Cómo serán las casas del Infonavit y Vivienda para el Bienestar?

Las casas del INFONAVIT tendrán 60 metros cuadrados, contarán con dos habitaciones, sala-comedor, baño completo y espacios para servicios. Además, estarán ubicadas cerca de hospitales, escuelas, comercios y centros de trabajo, e incluirán áreas verdes, espacios recreativos y estacionamiento.

Estas casas de interés social tendrán un costo por debajo del valor del mercado, por lo que el monto del crédito cubrirá el costo completo. Todas cumplen con reglamentos y normas oficiales para garantizar seguridad y calidad, explicó Romero Oropeza.