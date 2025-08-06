Cometra tendrá reclutamiento presencial, hay más de 10 vacantes disponibles

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México compartió un reclutamiento para la empresa Compañía Mexicana de Traslado de Valores (Cometra), una empresa de seguridad especializada en el traslado y gestión de dinero, valores y documentos.
Este reclutamiento es para ocupar las vacantes de personal de caja, arqueador, ayudante general, custodio, chofer, guardia de seguridad, acompañante de seguridad, acompañante de chofer, ayudante de mecánico, mecánico, soldador y auxiliar de intendencia, en cada posición se contrata a más de un candidato.
El reclutamiento se llevará a cabo el próximo lunes 11 de agosto, en el módulo de atención de la alcaldía Iztapalapa, ubicado en la intersección de las calles Ayuntamiento y Aldama sin número en la colonia Barrio San Lucas. Se recomienda a los interesados llevar curriculum vitae, solicitud de empleo elaborada, identificación oficial y CURP impreso.
Otros reclutamientos en CDMX
La secretaría del trabajo compartió otros reclutamientos presenciales que ha organizado en diferentes alcaldías, para quienes estén en búsqueda de empleo.
- Bospro Seguridad Privada en posición de guardia de seguridad, que se llevará a cabo en el módulo de atención de la alcaldía Iztapalapa, ubicado en la intersección de las calles Ayuntamiento y Aldama sin número en la colonia Barrio San Lucas, el 6, 11 y 14 de agosto de 10 a 14 horas.
- Feria Nacional de Empleo para las juventudes en la Ciudad de México, que se llevará a cabo el 13 de agosto en la plaza Garibaldi en eje central lázaro cárdenas 43, colonia centro de 10:00 a 15:00 horas.
- Servicio de Protección Federal en posición de guardia, se llevará a cabo en el módulo de atención de Iztacalco, en Avenida Añil s/n esq. Río Churubusco, Granjas México, el 8 y 22 de agosto de 9:00 a 14:00 horas.
- Servicio de Protección Federal en posición de guardia, se llevará a cabo en el módulo de atención de la alcaldía Iztapalapa, ubicado en la intersección de las calles Ayuntamiento y Aldama sin número en la colonia Barrio San Lucas, el 13 de agosto de 9:00 a 14:00 horas.
Para las posiciones en el Servicio de Protección Federal es necesario tener entre 18 y 65 años de edad, tener una escolaridad mínima de secundaria concluida, estatura de 1.50 metros para mujeres y de 1.60 para hombres, sin tatuajes visibles, buen estado de salud y disponibilidad para cambiar de residencia, se ofrece un sueldo de 12,906 pesos mexicanos mensuales.
LA