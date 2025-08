5 tips para comprar útiles escolares sin gastar de más para el nuevo ciclo escolar 2025 - 2026

Con el regreso a clases viene también el reto para los padres de familia de surtir la lista de útiles y comprar los uniformes escolares no solo a los mejores precios posibles para que el presupuesto disponible rinda al máximo, sino con la mejor calidad en los productos que se adquieran.

A veces, los artículos más económicos no siempre resultan los más duraderos y reemplazarlos genera en un gasto adicional que no se tenía previsto; en el otro extremo están los artículos de alta gama, que pueden tener características que no son necesarias para cumplir con su función y que encarecen su costo. Para ayudarte a orientar tus compras, aquí te compartimos 5 tips de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para comprar útiles escolares sin gastar de más para el nuevo ciclo escolar 2025 - 2026.

Elabora un presupuesto y evita compras compulsivas

Realiza una lista detallada de todo lo que necesitas; define un presupuesto y apégate a él, no te dejes llevar por promociones ni adquirir artículos innecesarios. Puedes apoyarte en aplicaciones para gestionar los gastos escolares, como Fintonic o Goodbudget.

Revisa uniformes y útiles del año anterior

Muchos artículos escolares, como mochilas, lápices, carpetas, cuadernos o calculadoras, pueden reutilizarse. En la sección Consuminis Profeco de la edición de agosto de la Revista del Consumidor, encontrarás consejos útiles para darles un nuevo aire. Puedes realizar esa actividad con tus hijos.

Compara precios y aprovecha descuentos

Consulta precios en distintas tiendas físicas y en línea, algunas ofrecen descuentos en compras anticipadas o promociones de regreso a clases que pueden ayudarte a ahorrar.

Evalúa la vida útil de los productos

Aunque artículos de bajo costo pueden parecer atractivos, es importante considerar cuánto tiempo durarán realmente. Si vas a comprar mochilas, carpetas y otros materiales, hazlo pensando en su resistencia al uso diario, sobre todo si estarán expuestos a un alto desgaste.

Compara materiales y durabilidad

Antes de adquirir cualquier producto, investiga los materiales con los que está fabricado. Por ejemplo:

Mochilas : asegúrate de que tengan costuras reforzadas , que estén acolchonadas en la espalda, tengan cierres resistentes y sean de material impermeable.

: asegúrate de que tengan , que estén acolchonadas en la espalda, tengan y sean de material impermeable. Cuadernos : compara el gramaje del papel y la calidad de la encuadernación para evitar que las hojas se desprendan fácilmente.

: compara el del papel y la calidad de la para evitar que las hojas se desprendan fácilmente. Lápices y bolígrafos : opta por marcas que ofrezcan una escritura de buena calidad , sin manchas ni chorreos; cerciórate de que el empaque esté sellado y en buen estado.

y : opta por marcas que ofrezcan una escritura de , sin manchas ni chorreos; cerciórate de que el esté sellado y en buen estado. Zapatos : elige modelos con costuras reforzadas y suelas cosidas en lugar de pegadas.

: elige modelos con y en lugar de pegadas. Uniformes: revisa la calidad de la tela, el cierre, los botones y que las costuras estén reforzadas.