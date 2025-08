¿Cuáles son los 18 productos con Denominación de Origen en México y cómo identificarlos?

En México, la Denominación de Origen (DO) es un reconocimiento que protege productos cuya calidad y características únicas provienen de su región geográfica, factores naturales y tradiciones culturales.

Este distintivo no solo resguarda la autenticidad de los productos, sino que también impulsa el desarrollo económico de las comunidades productoras.

En México existen 18 productos con DO, aquí te explicaremos la importancia de este distintivo, qué instituciones los respaldan, cómo diferenciarlos de sus similares y cómo identificar su autenticidad.

¿Qué es la Denominación de Origen?

El distintivo reconoce la fabricación de productos con métodos tradicionales. Foto: Cuartoscuro

La Denominación de Origen es una certificación otorgada a productos cuya calidad está intrínsecamente ligada a su lugar de origen y a los métodos de producción tradicionales.

En México, esta protección legal asegura que solo los productos elaborados en las regiones designadas, bajo estrictos estándares, puedan llevar el nombre de la DO. Por ejemplo, el tequila solo puede producirse en Jalisco y ciertos municipios de otros estados, lo que garantiza su autenticidad y calidad.

Instituciones que respaldan la Denominación de Origen en México

La Denominación de Origen garantiza la calidad de los productos. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la entidad encargada de otorgar y regular las DO en México.

Además, cada producto cuenta con un consejo regulador que supervisa el cumplimiento de las normas, como el Consejo Regulador del Tequila (CRT) o el Consejo Regulador del Mezcal (CRM).

Estas instituciones certifican que los procesos de producción, desde la materia prima hasta el producto final, cumplan con los estándares establecidos, protegiendo a los consumidores de falsificaciones.

Los 18 productos con Denominación de Origen en México

En los próximos días se publicará la #NOM255 para proteger la Denominación de Origen "Café Pluma". #CaféPluma ? pic.twitter.com/qRJmU5uFLW — Economía México (@SE_mx) April 11, 2022

México cuenta con 18 productos reconocidos con DO, que abarcan bebidas, alimentos y artesanías. Aquí está la lista completa:

Tequila (Jalisco y regiones específicas)

Mezcal (Oaxaca, Guerrero, entre otros)

Bacanora (Sonora)

Sotol (Chihuahua, Durango, Coahuila)

Charanda (Michoacán)

Raicilla (Jalisco)

Café de Veracruz

Café de Chiapas

Café Pluma (Oaxaca)

Vainilla de Papantla (Veracruz)

Chile Habanero de la Península de Yucatán

Chile de Yahualica (Jalisco)

Mango Ataúlfo del Soconusco (Chiapas)

Cacao Grijalva (Tabasco)

Arroz del Estado de Morelos

Talavera (Puebla, Tlaxcala)

Lacas de Olinalá (Guerrero)

Ámbar de Chiapas

¿Qué diferencia a estos productos de sus similares?

Los productos con DO se distinguen por su origen geográfico, métodos de producción tradicionales y características únicas. Por ejemplo, el tequila auténtico se elabora exclusivamente con agave azul en regiones específicas, mientras que un destilado de agave sin DO puede usar otras variedades y producirse en cualquier lugar, lo que afecta su sabor y calidad.

De manera similar, la Talavera de Puebla sigue técnicas artesanales del siglo XVI, a diferencia de cerámicas genéricas que imitan su diseño sin cumplir con los estándares.

Esta exclusividad no solo garantiza una experiencia sensorial única, sino que también protege la herencia cultural y el conocimiento ancestral de las comunidades productoras. Los productos con DO suelen tener un mayor valor en el mercado debido a su calidad certificada y su conexión con la identidad mexicana.

¿Cómo identificar productos auténticos con Denominación de Origen?

¿Sabías que el Chile Habanero de la Península de Yucatán tiene Denominación de Origen?

Su denominación ampara el producto o los productos terminados, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración.#ChileMexicano pic.twitter.com/HBgUOojvyC — Economía México (@SE_mx) July 24, 2020

Identificar la autenticidad de un producto con DO es crucial para evitar falsificaciones. Aquí algunos consejos prácticos:

Revisa el etiquetado: Busca el nombre de la DO, hologramas oficiales o la leyenda “Denominación de Origen Protegida”. En bebidas como el tequila, verifica el número de la Norma Oficial Mexicana (NOM).

Certificación del consejo regulador: Los productos auténticos están respaldados por organismos como el CRT o el CRM. Consulta sus sitios web para verificar productores autorizados.

Origen geográfico: Asegúrate de que el producto provenga de la región designada. Por ejemplo, el Chile Habanero debe ser de Yucatán.

Trazabilidad: Muchos productos incluyen códigos de lote o NOM que permiten rastrear su origen.

Compra en fuentes confiables: Adquiere estos productos en tiendas especializadas o directamente de productores certificados para evitar imitaciones.

La protección de las DO no solo beneficia a los productores, sino también a los consumidores, quienes acceden a productos de calidad garantizada. Además, fortalece la economía local y preserva tradiciones centenarias. Al elegir productos con DO, apoyas la riqueza cultural de México y contribuyes a su legado.