PRECIO del dólar HOY: así cotiza frente al peso mexicano este 21de agosto de 2025 | TIPO DE CAMBIO

El peso mexicano logró revertir la racha perdedora de los últimos días y ayer miércoles 20 de agosto cerró con ganancia frente a la divisa estadounidense; al final de la jornada, el tipo de cambio cotizó en 18.75 pesos por unidad, 6 centavos menos en comparación con la jornada del martes 19 de agosto, de acuerdo con el reporte del Banco de México (Banxico).

La apreciación del peso mexicano ocurrió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una mención en su red social, Truth Social, acerca de que la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, debería renunciar ante acusaciones de fraude hipotecario. Este jueves 21 de agosto de 2025, el tipo de cambio cotiza en 18.75 pesos por dólar, la misma cantidad en comparación con la jornada del miércoles.

Foto: Investing.

Dólar vs peso: ¿cuánto vale en bancos de México?

Si quieres cambiar dólares a pesos, a continuación de compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias del país.

Afirme: 17,80 a la compra - 19.30 a la venta

Banco Azteca: 17.70 a la compra - 19.29 a la venta

Banorte: 17.55 a la compra - 19.15 a la venta

BBVA: 17.91 a la compra - 19.05 a la venta

Citibanamex: 18.16 a la compra - 19.20 a la venta

Los comentarios de la Fed no tuvieron un efecto significativo sobre el tipo de cambio. Foto: Freepik

Comentarios de la Fed no impactaron en el tipo de cambio

Durante la sesión fueron publicadas las minutas de política monetaria de la Fed. La mayoría de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto observó un mercado laboral sólido, con el empleo cerca de niveles considerados como “máximo”, además, mencionaron que las posiciones laborales creadas en el mes de junio fueron sólidas.