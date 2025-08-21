PRECIO de la gasolina HOY jueves 21 de agosto de 2025: ¿Te afecta el nuevo costo?

La gasolina Magna, Premium y Diésel continúan sin recibir estímulo fiscal, con esto suman 19 semanas consecutivas sin recibir este beneficio, por lo que los automovilistas deben pagar el 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por litro, según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta decisión aplicará desde el sábado 16 de agosto hasta el viernes 22 de agosto de 2025.

Este jueves 21 de agosto de 2025, el precio de los combustibles Magna, Premium, Diésel y el gas natural vehicular se mantuvieron sin cambios en su costo a nivel nacional, en comparación con el día anterior, según información del portal PETROIntelligence. ¿Este precio impacta tu economía familiar?

Gasolina Magna precio por litro: 23.48 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.76 pesos

Diésel precio por litro: 26.26 pesos

Van 19 semanas consecutivas que automovilistas pagan el 100% del IEPS en la gasolina. Créditos: Archivos.

Cabe destacar que el precio del combustible puede variar según la región del país. A continuación, te mostramos el precio promedio de la gasolina por litro reportado hoy en algunos estados del país.

¿Cuánto está la gasolina hoy en la CDMX?

Precio gasolina Magna por litro: 23.50 pesos (subió +1 centavo)

Precio gasolina Premium por litro: 25.84 pesos (subió +2 centavos)

por litro: 25.84 pesos (subió +2 centavos) Precio Diésel por litro: 25.85 pesos

¿Cuánto está la gasolina hoy en Jalisco?

Magna precio por litro: 23.78 pesos

precio por litro: 23.78 pesos Premium precio por litro: 26.17 pesos

Diésel precio por litro: 26.26 pesos

¿Cuánto está la gasolina hoy en Nuevo León?

Precio Magna por litro: 23.66 pesos

Precio Premium por litro: 27.06 pesos

por litro: 27.06 pesos Precio Diésel precio por litro: 25.88 pesos

¿Cuánto vale el litro de gas natural vehicular?

El precio mínimo por litro es de 10.99 pesos

El precio promedio por litro es de 12.55 pesos

El precio máximo por litro es de 13.99 pesos

Profeco revisa precios de la gasolina

La Subprocuraduría de Verificación de Profeco verifica los establecimientos que expenden combustible al público en general, como estaciones de servicio o gasolineras mediante un programa permanente con presencia en toda la República Mexicana.