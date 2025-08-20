¿Qué pasará con la reforma laboral de 40 horas, a partir del 1 de Septiembre?

La Jornada Laboral de 40 horas es una de las iniciativas en favor de los trabajadores que más interés ha generado desde su formulación, en el 2024, como parte de las 20 reformas constitucionales que impulsó el gobierno del entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador y que ha tenido continuación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, qué pasará con la propuesta a partir del 1 de septiembre de 2025.

Para poner en contexto a quien lo necesite, es necesario recordar que el próximo 1 de Septiembre se realizarán los siguientes eventos de la agenda pública nacional:

Primer informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum

Inicio de sesiones del Congreso

Toma de protesta de nuevos ministros electos de la Corte

Debido a la renovación de la Legislatura es que es momento de recapitular en torno a cómo va la propuesta de la reforma de las 40 horas laborales y cuál es la perspectiva a futuro.

Jornada Laboral de 40 horas

¿Cómo va la iniciativa por las 40 horas?

Con motivo del Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo del 2025, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, anunció que la Jornada Laboral de las 40 horas se instaurará en México de manera paulatina desde ese día y hasta el 2030 como fecha límite.

"Me entusiasma anunciar que por instrucciones de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, comenzaremos con la instauración paulatina y gradual de la semana laboral de 40 horas en nuestro país", dijo el funcionario en ese momento.

Entonces, ¿qué falta para que todos los mexicanos disfruten de una jornada laboral más corta? Como parte de la iniciativa se ha consultado a las empresas, sindicatos y trabajadores cuál será la mejor forma de implementación, lo que incluye horarios y ejemplos, lo cual se ha expresado a través de foros.

3 ejemplos para la implementación de la Jornada laboral de 40 horas

Los foros se llevaron a cabo de junio a julio y en ellos se plasmaron los siguientes ejemplos de horarios y semanas para implementar la Jornada Laboral de las 40 horas:

Semanas de 6 días con horarios cortos, de lunes a sábado, con 6 horas y 40 minutos. Semanas de 5 días con horarios medianos, con jornadas de 8 horas y dos días de descanso. Semanas de cuatro días con horarios largos por 10 horas, con tres días libres.

La importancia de la nueva Legislatura que llegará al Congreso radica en cuál será o serán las semanas o modelos que avale como parte de las reformas a la Ley federal del Trabajo y al artículo 123 Constitucional en torno a la Jornada Laboral de las 40 horas.