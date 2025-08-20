PRECIO del dólar HOY: así cotiza frente al peso mexicano este 20 de agosto de 2025 | TIPO DE CAMBIO

El peso mexicano continuó perdiendo terreno frente al dólar. La jornada de ayer martes 19 de agosto, el tipo de cambio cerró la cotización en 18.81 pesos por unidad, 3 centavos más en comparación con la jornada del lunes 18 de agosto, de acuerdo con el reporte del Banco de México (Banxico).
Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico y Bursátil en CIBanco explicó a Investing que la depreciación del peso ocurrió tras darse a conocer el dato de inicios de construcción de casas en Estados Unidos, que superó las expectativas, y con los operadores reaccionando al buen tono en el que desarrolló la reunión entre los presidentes Donald Trump y Volodímir Zelenski.
Dólar vs peso: ¿cuánto vale en bancos de México?
Si quieres cambiar dólares a pesos, a continuación de compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias del país.
Afirme: 17.80 a la compra - 19.30 a la venta
Banco Azteca: 17.75 a la compra - 19.34 a la venta
Banorte: 17.60 a la compra - 19.20 a la venta
BBVA: 17.97 a la compra - 19.10 a la venta
Citibanamex: 18.22 a la compra - 19.26 a la venta
Datos favorables de vivienda impulsan al dólar
Por su parte, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, coincidió con Jorge Gordillo Arias en que el dólar borró sus pérdidas tras la publicación de datos positivos del mercado inmobiliario de Estados Unidos.
"Los inicios de vivienda de julio mostraron un crecimiento de 5.15% mensual, contrario a la expectativa del mercado de una contracción de 1.91%. Con esto, los inicios de vivienda se ubicaron en 1.428 millones anualizados, aumentando por segundo mes consecutivo y ubicándose en su mayor nivel desde febrero. A tasa anual, los inicios de viviendas crecieron 12.89%, su mayor incremento desde diciembre del 2023", expuso a Investing.