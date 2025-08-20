PRECIO del dólar HOY: así cotiza frente al peso mexicano este 20 de agosto de 2025 | TIPO DE CAMBIO

El peso mexicano continuó perdiendo terreno frente al dólar. La jornada de ayer martes 19 de agosto, el tipo de cambio cerró la cotización en 18.81 pesos por unidad, 3 centavos más en comparación con la jornada del lunes 18 de agosto, de acuerdo con el reporte del Banco de México (Banxico).

Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico y Bursátil en CIBanco explicó a Investing que la depreciación del peso ocurrió tras darse a conocer el dato de inicios de construcción de casas en Estados Unidos, que superó las expectativas, y con los operadores reaccionando al buen tono en el que desarrolló la reunión entre los presidentes Donald Trump y Volodímir Zelenski.

Foto: Investing

Dólar vs peso: ¿cuánto vale en bancos de México?

Si quieres cambiar dólares a pesos, a continuación de compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias del país.

Afirme: 17.80 a la compra - 19.30 a la venta

Banco Azteca: 17.75 a la compra - 19.34 a la venta

Banorte: 17.60 a la compra - 19.20 a la venta

BBVA: 17.97 a la compra - 19.10 a la venta

Citibanamex: 18.22 a la compra - 19.26 a la venta

El dólar borró sus pérdidas tras la publicación de datos positivos del mercado inmobiliario de Estados Unidos. Foto: Pixabay

Datos favorables de vivienda impulsan al dólar

Por su parte, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, coincidió con Jorge Gordillo Arias en que el dólar borró sus pérdidas tras la publicación de datos positivos del mercado inmobiliario de Estados Unidos.