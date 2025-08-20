PRECIO del dólar HOY: así cotiza frente al peso argentino este 20 de agosto de 2025 | TIPO DE CAMBIO

De acuerdo al promedio que realiza el Banco Central entre las distintas entidades financieras, el dólar estadounidense cotiza hoy miércoles 20 de agosto en 1271.81 pesos a la compra y 1312.80 pesos a la venta en Argentina, en donde desde el 14 de abril pasado, el cepo cambiario llegó a su fin, es decir que las personas físicas que quieran comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de 200 verdes que regían anteriormente.

Recordemos que un cepo cambiario es un mecanismo ilegal que limitaba el intercambio de pesos por otras monedas, una medida que refieren medios especializados en Argentina, frenaba el desarrollo económico del país, pero que también era un escudo frente a la inflación.

Este cepo cambiario apareció como una solución de emergencia ante la falta de dólares, aunque especialistas financieros aludieron en su momento que sus efectos colaterales pueden profundizar los desequilibrios económicos. Declararon en aquel abril que "un cepo cambiario sólo puede desacelerar la caída de las reservas internacionales de un país, pero no la frena por completo, dado que los depósitos pueden seguir saliendo, los intereses se siguen pagando y las importaciones y el ahorro sigue existiendo".

Así cotiza el dólar en Argentina | AFP

Dólar vs peso: ¿cuánto vale en bancos de Argentina?

El valor del dólar en bancos de Argentina es el siguiente:

Banco Ciudad: 1265.00 pesos a la compra - 1315.00 pesos a la venta

Banco Credicoorp: 1275.00 pesos a la compra - 1315.00 pesos a la venta

Banco Macro: 1273.00 pesos a la compra - 131.00 pesos a la venta

Banco Nación: 1275.00 pesos a la compra - 1315.00 pesos a la venta

Banco Patagonia: 1275.00 pesos a la compra - 1325.00 pesos a la venta

Banco Piano: 1270. 00 pesos a la compra - 1320.00 pesos a la venta

Banco Santander: 1265.00 pesos a la compra - 1305.00 pesos a la venta

Banco Supervielle: 1273.00 pesos a la compra - 131.00 pesos a la venta

Así cotiza hoy 20 de agosto el dólar en Argentina | Google

¿Cuánto vale el peso argentino en México?

Actualmente, el peso argentino vale 0.015 pesos mexicanos. Recordemos también que el peso mexicano se depreció frente al dólar la semana pasada, debido a que aumentaron las expectativas de que la Reserva Federal reanude su ciclo de recortes en la reunión de septiembre. Un peso mexicano, en Argentina, por el contrario, equivale a 68.83 pesos.

Tomemos en cuenta que el equipo económico del Gobierno de Javier Milei, informó que logró "completar su objetivo de absorción monetaria" en la licitación fuera de calendario que realizó a inicios de esta semana. La Secretaría de Finanzas, adjudicó 3.788 billones de pesos argentinos habiendo recibido ofertas por un total de 3.799 billones, "por lo que capturó el excedente de pesos que habían quedado en el mercado tras el bajo rollover de deuda de la semana pasada".

Luego de la publicación de estos resultados, Pablo Quirno, secretario de Finanzas, indicó en sus redes sociales que la licitación

contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el Banco Central (BCRA)

Aunque apenas unos minutos después, el director de la autoridad monetaria, Federico Furiase, publicara también en sus redes sociales que "ningún peso va a la calle".