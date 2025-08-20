Pensión para adultos mayores: ¿Banco del Bienestar depositará pago doble en septiembre?

El mes de septiembre ya se encuentra muy cerca, lo que significa que se aproxima un nuevo depósito de la Pensión del Bienestar para las personas adultas mayores. Este apoyo corresponde al bimestre de septiembre - octubre y, aunque la Secretaría del Bienestar todavía no confirma las fechas exactas en las que se entregará el dinero, se prevé que los pagos se realicen en los primeros días del mes.

La Pensión del Bienestar es un programa que forma parte de la política social de México y se encuentra garantizada en la Constitución, lo que asegura que será entregada sin importar el gobierno en turno. Está dirigida a todas las personas mayores de 65 años, con el objetivo de fortalecer sus ingresos y brindarles un respaldo económico que les permita cubrir necesidades básicas y realizar sus actividades cotidianas con mayor seguridad.

Actualmente, el monto que reciben los beneficiarios es de 6 mil 200 pesos cada dos meses. Este dinero se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar, una herramienta bancaria que funciona de manera similar a cualquier otra tarjeta de débito. Los adultos mayores pueden retirar efectivo en cajeros o ventanillas del Banco del Bienestar sin pagar comisiones, además de utilizarla en comercios para realizar compras o transferencias.

Además, si el dinero no se retira de inmediato, permanece en la cuenta y se acumula sin generar cargos, lo que da libertad a cada beneficiario de disponer de sus recursos en el momento que lo necesite.

¿Habrá pago doble de la Pensión del Bienestar en septiembre?

Es común que algunos adultos mayores se pregunten si en septiembre habrá pagos dobles. La Secretaría del Bienestar ha aclarado en varias ocasiones que los depósitos no se realizan en esa modalidad, ya que se entregan cada dos meses de manera regular. Sin embargo, existen situaciones en las que se han hecho excepciones.

Durante procesos electorales, por ejemplo, el pago puede adelantarse para evitar que coincida con las elecciones. El resto del año, la pensión se entrega por bimestres, es decir, cada dos meses. Pero, fuera de esas circunstancias específicas, los pagos dobles no son usuales, por lo que los beneficiarios deben esperar que únicamente se les deposite los 6 mil 200 pesos.

¿Quiénes recibirán primero la Pensión del Bienestar?

Cabe mencionar que la entrega de la pensión se realiza de manera escalonada, siguiendo el orden de las letras iniciales del primer apellido de los beneficiarios. Esto ayuda a que no se saturen las sucursales bancarias ni los cajeros automáticos. Generalmente, quienes tienen apellidos que inician con A, B, C o D son los primeros en recibir el depósito y así sucesivamente hasta completar todo el abecedario. Por esta razón, no todos reciben el pago el mismo día, sino en un periodo de varias semanas.

Además, los beneficiarios que reciban el depósito podrán cobrarlo sin comisión en las sucursales del Banco del Bienestar. No obstante, también se puede cobrar en otros bancos, aunque podrían cargar comisiones por hacerlo. La tarjeta se puede utilizar como cualquier tarjeta de crédito, es decir, se puede pagar con ella en tiendas, farmacias, supermercados y demás establecimientos.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Pensión del Bienestar?

Para quienes todavía no cuentan con este beneficio, la Secretaría del Bienestar abre de forma periódica procesos de registro en módulos oficiales. Los requisitos principales incluyen:

Tener 65 años cumplidos dentro del bimestre de incorporación. Ser mexicano de nacimiento o naturalización y vivir en el país. Acta de nacimiento, identificación oficial vigente. CURP. Comprobante de domicilio. Formato Único de Bienestar.

En caso de que la persona no pueda acudir personalmente por motivos de salud u otra razón, puede designar a un auxiliar, quien deberá presentar documentos de identificación y acreditar el parentesco. De esa manera se garantiza que la pensión llegue directamente a quienes corresponde.