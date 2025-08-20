¡Oficial! Costco confirma el cierre de todas sus tiendas en EU el 1 de septiembre, ¿afectará sus sucursales en México?

Costco confirmó a través de su portal oficial que el próximo lunes 1 de septiembre todas sus sucursales de Estados Unidos cerrarán sus puertas y como era de esperarse, los socios de la reconocida cadena de supermercados en México comenzaron a cuestionarse si esta medida también se replicará en las sedes de la marca en territorio nacional, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

Como se dijo antes, fue a través del portal web oficial de Costco Wholesale donde se informó que el próximo lunes 1 de septiembre las 627 sucursales de la marca establecidas en Estados Unidos cerrarán sus puertas, sin embargo, se precisó que esta medida no es permanente, sino que la suspensión del servicio solo será durante un lapso de 24 horas y esto se debe a que el primer lunes de septiembre se celebra el Labor Day (Día del Trabajo), el cual, es considerado como un día feriado en territorio norteamericano.

Costco cerrará todas sus tiendas en EU el 1 de septiembre por el Labor Day. Foto: FB: Costco

Según la información difundida en el portal oficial de Costco, el cierre de sus tiendas programado para el próximo lunes 1 de septiembre tiene el objetivo de beneficiar a los miles de empleados que forman parte de la reconocida cadena de supermercados pues de esta manera pueden gozar de un día libre adicional con goce de suelto, además, tienen la oportunidad de tener tiempo libre para disfrutarlo con sus familias o como mejor lo consideren.

¿Las sucursales de Costco en México también cerrarán el 1 de septiembre? Esto se sabe

El cierre de sus sucursales de Costco Wholesale programado para el próximo lunes 1 de septiembre solamente aplicará para sus tiendas establecidas en Estados Unidos, lo que significa que las 43 tiendas que la marca tiene establecidas en territorio mexicano ofrecerán servicio de manera habitual durante la referida fecha.

Las sucursales de Costco en México operarán de forma habitual el 1 de septiembre. Foto: FB: CostcoMex

Estos son todos los cierres que Costco realiza anualmente en Estados Unidos

En el portal web oficial de Costco Wholesale se indica que anualmente se realizan siete cierres totales de tiendas en Estados Unidos por días feriados oficiales, los cuales, se indican a continuación:

Año Nuevo (1 de enero)

Domingo de Pascua

Memorial Day (último lunes de mayo)

Independencia de Estados Unidos (4 de julio)

Labor Day (primer lunes de septiembre)

Thanksgiving Day (cuarto jueves de noviembre)

Navidad

Para finalizar, se recuerda que Costco Wholesale México solo suspende sus actividades durante el Domingo de Pascua de cada año, sin embargo, sus trabajadores cuentan con todas sus prestaciones que marca la ley, incluyendo el pago triple cuando laboran en días de descanso obligatorios marcados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, así como el goce de vacaciones pagadas a partir del primer año de trabajo, entre otras.