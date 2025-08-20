Las Pymes en México aplican Inteligencia Artificial a su atención a clientes

Las conversaciones que mantienen las pequeñas y medianas empresas (Pymes) con sus clientes en tiendas online, 70 por ciento son gestionadas por Inteligencia Artificial (IA), de acuerdo con la plataforma de comercio electrónico Tiendanube.

Luego de una fase piloto de tres meses, en más de 500 comercios de América Latina, resultó que, al instalar una nueva herramienta de IA conversacional con aplicaciones de mensajería y respuesta automática de dudas sobre productos, promociones, pagos, envíos y devoluciones, en 77 por ciento de los casos aplicaron alguna de sus funciones, mientras que siete de cada diez compañías mexicanas ya invierten o planean invertir en estas tecnologías.

Luis Gómez, director de Pequeñas y Medianas Empresas en Tiendanube México, señaló que en una tienda de cosméticos, el usuario solicitó sugerencias de maquillaje en función de su tipo de piel, y la IA respondió con recomendaciones de producto existente en el catálogo.

Sin embargo, datos de Zendesk indican que 60?por ciento de los clientes aún elige una marca sobre otra principalmente por la calidad del servicio al cliente que recibe.

