La fecundación in vitro genera hasta cuatro mil nacimientos al año en México

Joana Espíndola, entrenadora personal de 32 años, vive la recta final de un embarazo que le tomó cuatro años de tratamientos médicos, en una búsqueda constante de respuestas y fe por lograr ser madre.

Ella fue diagnosticada con Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), sus posibilidades naturales de concebir eran muy bajas, por lo que decidió acudir a la Fecundación In Vitro (FIV), una de las técnicas de reproducción asistida más avanzadas de la medicina reproductiva.

"Mi más grande sueño era convertirme en madre. Fueron años muy difíciles en busca de mi bebé. En algún momento pensamos en desertar y buscar otra opción. El tratamiento no fue fácil, había días buenos y malos. Hoy estoy a días de conocer a mi bebé, me siento plena", compartió Espíndola a El Heraldo de México.

Según datos del Instituto de Fertilidad y Genética Ingenes, en México se registran entre tres mil y cuatro mil nacimientos al año mediante este método.

La embrióloga Jacqueline Cordero, directora del laboratorio de reproducción asistida de Ingenes, señaló que estos tratamientos han ido en aumento debido a que muchas parejas deciden postergar la maternidad y paternidad, lo que incrementa los casos de infertilidad.

La especialista señaló que:

“Actualmente es posible iniciar un tratamiento de reproducción asistida incluso hasta los 50 años, con la posibilidad de lograr un embarazo exitoso. No obstante, este proceso implica una evaluación rigurosa del perfil físico de cada paciente, ya que el embarazo a edades avanzadas puede representar riesgos para la salud”, dijo.

Por su parte, Carmen León Izarra, bióloga especialista en reproducción humana, explicó que las mujeres nacen con una reserva ovárica limitada que disminuye de forma natural con el paso del tiempo.

“Antes de los 35 años, la fertilidad suele mantenerse relativamente estable, pero a partir de esa edad comienza a disminuir, y después de los 40, la caída en la probabilidad de concebir es mucho más pronunciada”, señaló.

El proceso de FIV inicia una vez que la paciente toma la decisión de comenzar el tratamiento, y se toma como referencia su última menstruación. A partir de ese momento, se aplican protocolos de estimulación ovárica con el objetivo de obtener varios óvulos maduros.

La reproducción continua en el quirófano, donde los médicos realizan la aspiración y captura de los óvulos de la paciente para su fecundación en el laboratorio.

“Durante los cinco días siguientes, los embriones son cuidadosamente monitoreados para identificar aquellos que presenten las mejores características morfológicas y, en los casos posibles, también genéticas. Una vez evaluados, se elige el embrión con mayor viabilidad para transferirse al útero de la paciente o bien conservarse en congelación para intentos futuros”, mencionó Cordero.

Además, la especialista advirtió que la evolución científica no se detiene, ya que actualmente, el uso de Inteligencia Artificial (IA) ya ha empezado a integrarse en algunos procedimientos, aunque aún con costos elevados, estos avances prometen mejores resultados.

Por su parte, la bióloga León Izarra explicó que, gracias a los avances en técnicas genéticas, hoy es posible seleccionar ciertas características del bebé:

“Se pueden elegir rasgos como el color de ojos o de piel, de acuerdo con la apariencia física de los futuros padres”.

Sin embargo, ambas especialistas aclaran que la carga genética de los progenitores tiene un peso importante en el desarrollo del bebé.

En cuanto a costos, Izarra aseguró que, en el sector privado, dependiendo de la salud de cada paciente, la fecundación asistida puede ir desde los 150 mil pesos a los 200 mil pesos.

“No puede ser el mismo costo para una mujer con un padecimiento normal que para una con una condición más compleja”, explicó.

No obstante, también existen opciones dentro del sector público, aunque con menos disponibilidad y tiempos de espera mayores.

Ambas expertas coincidieron en que una de las principales razones por las que las pacientes recurren a la FIV es la edad avanzada.

Sin embargo, también inciden otras condiciones médicas como el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis o la presencia de miomas, las cuales pueden afectar la calidad ovárica o dificultar la implantación del embrión.

