IMSS e ISSSTE: ¿Retrasarán el pago de las pensiones de septiembre por el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum? Esto se sabe

Debido a que el próximo 1 de septiembre la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, presentará su Primer Informe de Gobierno, cientos de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se han mostrado interesados en saber si este evento provocará modificaciones en la fecha del depósito de sus recursos correspondientes al noveno mes del 2025, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que, las ocasiones en las que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) modifican las fechas del pago de las pensiones es cuando el día en el que realizan el depósito cae en fin de semana o en un día de descanso obligatorio para el sector bancario.

Claudia Sheinbaum presentará su Primer Informe de Gobierno el 1 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

¿Se retrasará el pago de las pensiones de septiembre del IMSS y del ISSSTE por el Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum?

De acuerdo con lo que se indica en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y en el calendario de días de descanso obligatorio el lunes 1 de septiembre no está considerado como un día de descanso obligatorio, lo que significa que el pago de las pensiones no se verá afectado por el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

¿En qué fechas se depositarán las pensiones del IMSS y del ISSSTE correspondientes a septiembre?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que será a partir del viernes 29 de agosto cuando realice el depósito de las pensiones que corresponderán al mes de septiembre, mientras que los trabajadores retirados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrán disponer de sus recursos a partir del lunes 1 de septiembre.

Los pensionados del IMSS y del ISSSTE recibirán su pago correspondiente a septiembre en las fechas habituales. Foto: Freepik/Cuartoscuro

Por otra parte, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no se tiene previsto el pago de alguna prestación adicional para depósito de las pensiones correspondientes a septiembre de 2025, por lo que los pensionados de ambas instituciones de seguridad social solamente cobrarán el monto equivalente a su pensión, el cual, se determina dependiendo de la situación individual de cada trabajador al momento de jubilarse.

Por último, se recuerda a los trabajadores retirados que, en caso de tener alguna inquietud específica en torno al pago de las pensiones y estás afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puedes comunicarte vía telefónica al 800 623 2323 donde personal del instituto te aclarará todas tus dudas y te canalizará al área correspondiente en caso de ser necesario, mientras que los trabajadores retirados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) podrán hacer lo propio, pero al 55 5062 0555 donde también serán atendidos de forma oportuna.