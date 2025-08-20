IMIPAS impulsa la sostenibilidad y conservación ecológica en México

Con el objetivo de fortalecer las políticas públicas, inversión, reconversión industrial y conservación ecológica, con apoyo de tecnologías disponibles y la innovación, el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) anunció el Tercer Foro Internacional de Economía y Crecimiento Azul en Cancún, Quintana Roo.

El encuentro va a tener lugar en la Universidad Anáhuac Cancún, y se va a realizar desde hoy hasta el 22 de agosto.

El foro reunirá a representantes de los gobiernos federal y estatal, la academia, organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada, de instancias internacionales —como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), así como expertos de diferentes países, como EU y Países Bajos.

Los especialistas van a compartir sus experiencias a través de conferencias magistrales, foros de diálogo, talleres, conversatorios y actividades culturales.

Entre los objetivos más importantes que tiene el programa están: proponer y contribuir a la agenda global de economía azul con temas clave para la sostenibilidad de los ecosistemas marino-costeros.

También resalta el rubro de generar visibilidad de la sustentabilidad ante una audiencia intersectorial de alto nivel.

Además, busca fortalecer relaciones de colaboración con gobiernos, empresas, organizaciones y especialistas del sector, así como integrarse a una red global de cooperación orientada al desarrollo de soluciones sostenibles.

