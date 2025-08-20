Extienden el plazo para las transferencias de fondos hacia CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió por segunda vez la fecha en que entra la prohibición para la realización de ciertas transferencias de fondos por parte de las instituciones financieras estadounidenses desde y hacia las mexicanas CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

Ello, como derivado de los señalamientos a estas tres instituciones financieras mexicanas como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides realizados por el FinCEN, el 25 de junio pasado.

Cabe recordar que el primera prorrogaba fue el 9 de julio pasado en el que se anunciaba que el plazo se extendía al 4 de septiembre y ahora esta fecha se extiende hasta el 20 de octubre próximo, fecha en el que entra en vigor dicha prohibición.

“Las instituciones financieras cubiertas (que cuentan con la protección del seguro de depósitos en EU) ahora tendrán hasta el 20 de octubre de 2025 para implementar las órdenes que prohíben cierta transmisión de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa”, refirió la autoridad estadounidense.

En este contexto, CI presentó una demanda civil en la Corte del Distrito de Columbia en contra del Departamento del Tesoro de EU y FinCEN, por cortarle el acceso al sistema financiero de ese país.

Ello, ante la prohibición a las instituciones financieras de EU a realizar transferencias de fondos con dichas entidades mexicanas.

De ahí que, CI Banco demando al Tesoro y la FinCEN, ya que lo ha puesto en “desaparición inminente”, al prohibirle cualquier transferencia de fondos con instituciones financieras en EU, sin previo aviso de los señalamientos y oportunidad de defenderse.

