Empresa en Guadalajara ofrece empleo de hasta 50,000 pesos, sólo necesitas la SECUNDARIA TERMINADA

Si tienes la secundaria terminada, vives en Guadalajara y estás buscando un empleo nuevo, esta vacante puede ser una buena opción. Se trata de un trabajo en el que se ofrece un sueldo de hasta 50,000 pesos mensuales, por lo que la oferta económica es bastante llamativa para cualquiera de las personas. Mejor vamos a conocer el puesto y los requisitos que pide la empresa para los aspirantes a quedarse con el empleo.

La publicación del empleo se realizó en el portal de empleo que es operado por la Secretaría de Trabajo y el Fomento al Empleo, donde se detallaron las funciones principales a realizar en el día a día, los requisitos que solicita la empresa, el sueldo mínimo y máximo al que se puede aspirar, el horario y algunos otros detalles que se deben tener en cuenta para aquellas personas que estén interesadas en quedarse con la vacante.

El trabajo sería como Técnico de Mantenimiento para la empresa KB/TEL, en Guadalajara. Las personas interesadas en el trabajo deben tener en cuenta algunos puntos importantes importantes antes de realizar la aplicación a través del portal manejado por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Entre los puntos importantes se encuentra el de poder tener disponibilidad de viajar y tener la secundaria terminada.

El empleo en Guadalajara tendría un horario de lunes a sábado con un horario de tiempo completo, por lo que la persona que se quede con el trabajo en la Perla Tapatía deberá entrar a las 9:00 horas y su hora de salida será a las 18:00 horas, tiempo local. Una vez aclarado este punto, lo mejor vamos a presentar todos los requisitos colocados en la publicación de empleo.

El puesto de trabajo es para la vacante de técnico de mantenimiento | Pexels

Requisitos para el trabajo en Guadalajara de 50,000 pesos

La empresa KB/TEL está buscando a un aspirante que cuente con el diploma que acredite que se terminó la secundaria. Además de que tenga conocimientos en temas de construcción y la posibilidad de viajar. Otro punto importante a tener en cuenta es que no pide el conocimiento de idiomas, es decir, que con hablar español es suficiente.

Nivel académico requerido: secundaria o secundaria técnica.

Situación académica: diploma o certificado.

Experiencia: ninguna.

Conocimientos y herramientas: construcción.

Habilidades y competencias: trabajo en equipo.

Disponibilidad de la persona: es necesario viajar.

El empleo paga entre 40 y 50 mil pesos mensuales | Portal del Empelo

Funciones y actividades en el empleo de 50,000 pesos en Guadalajara

La empresa KB/TEL busca a una persona que sea capaz de trabajar como técnico de construcción. Dentro de sus funciones diarias tendrá que trabajar con fibra óptica para ser más específicos, para la construcción de servicios de telefonía e internet de los proyectos que se tengan dentro de la empresa.

Un detalle importante que se debe tener en cuenta es que está en el contrato, ya que la empresa KB/TEL sólo está ofreciendo un contrato por obra determinada. Esto quiere decir que no se tendrá trabajo indefinido, sino que será dependiendo de los proyectos y necesidades de la empresa.

El empleo requiere de personas con la secundaria terminada | Portaldelempelo

La oferta laboral que se presentó en esta publicación sería única y exclusivamente para el periodo en el que se requiera del servicio del aspirante que se quede con el empleo. Posteriormente se tendrá que poner a disposición de las siguientes obras que se tengan y de la necesidad de contar con un técnico de mantenimiento. El proceso de reclutamiento tiene una duración de 1 mes.

¿Cómo aplicar por al trabajo?

Para poder aplicar al puesto de técnico de mantenimiento se tiene que mencionar que todas las personas interesadas pueden hacerlo a través del portal de empleo operado por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Lo primero que deben tener en cuenta es que se debe contar con una cuenta dentro del portal, ya que de lo contrario no se podrá comenzar el proceso.

Una vez aclarado el punto anterior, se debe buscar dar clic en el apartado donde dice aplicar. Una vez llenado el formulario sólo queda esperar, ya que las personas de de Recursos Humanos revisarán el perfil y el CV para determinar a las personas que avanzarán a la siguiente fase del proceso.