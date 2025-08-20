El sector inmobiliario toma las plataformas de comercio electrónico para vender sus propiedades

La tecnología está redefiniendo la forma en que las personas buscan, evalúan y adquieren propiedades.

De acuerdo con un análisis de Mercado Libre Inmuebles, con la digitalización, el crecimiento del comercio electrónico, el uso de la inteligencia artificial y el análisis masivo de Big Data se optimizan los procesos de bienes raíces.

Durante el primer semestre de 2025, la empresa multinacional dedicada al comercio electrónico, con más de 90 millones de visitantes, sumó mil nuevas inmobiliarias a su plataforma en México, y con ello, su inventario supera las 300 mil propiedades activas cada mes.

“Hace muchos años nacieron los portales (de internet) y han sido similares por 10 o 15 años, lo que quiere decir que funcionan, pero con la inteligencia artificial se podrán hacer procesos eficientes de un asesor inmobiliario y que los usuarios encuentren la propiedad perfecta sin necesidad de recorrer una serie de filtros", comentó Juan Céspedes, gerente senior de Mercado Libre Inmuebles para México, Colombia y Venezuela.

Según la plataforma de comercio electrónico más de 70 por ciento del tráfico en portales de inmuebles proviene de dispositivos móviles, lo que impulsa la creación de experiencias ágiles, visuales y personalizadas, de cara al futuro Mercado Libre trabaja con Credimejora para ofrecerle al usuario un análisis integral de proyecto inmobiliario y atender las necesidades de inversión.

“Nosotros lo que vamos a buscar es que el consumidor final pueda tomar una decisión más informada en donde pueda precalificar su hipoteca en cuestión de dos minutos", aseguró Carlos Alatorre, CEO de Credimejora.

La alianza entre el e-commerce y la asesoría hipotecaria en línea vinculan al ecosistema de Mercado Libre con un broker certificado que acompaña al usuario en todo el proceso.

“Vamos a pasar a interfaces conversacionales con la inteligencia artificial para encontrar la mejor vivienda, eso no quita que puedas conocer tu próximo hogar físicamente”, agregó Céspedes.

MAAZ