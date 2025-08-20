¿Dónde comprar el uniforme de SECUNDARIA más BARATO, según Profeco? Vale menos de 250 pesos

Con el regreso a clases cada vez más cerca, millones de padres de familia se preparan para conseguir los útiles escolares de sus pequeños, así como nuevos zapatos, pantalones, suéteres, playeras, faldas y demás prendas que integran el uniforme escolar. Sin embargo, estas compras representan un fuerte gasto, sobre todo para las familias que tienen más de un hijo que aún está inscrito la educación básica.

Ante este panorama, y con el objetivo de apoyar la economía de las familias mexicanas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha compartido consejos para que los padres de familia puedan identificar dónde conseguir los útiles escolares y los uniformes a precios accesibles y de buena calidad, para que los menores puedan regresar a clases sin que esto represente un fuerte gasto dentro de los hogares.

Fue durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que César Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, dio a conocer una comparativa de precios en torno a los uniformes de secundaria. Esto para que los padres de familia pudieran darse cuenta del rango promedio de precios y los lugares más accesibles para encontrar estos productos.

De acuerdo con el titular de la Profeco, los lugares donde se venden los uniformes más baratos se puede consultar a través del portal Quién en los Precios (QQP), el cual está disponible en línea y se puede utilizar por la población en general. En dicho sitio web, las personas pueden ingresar el nombre del producto y la ciudad en la que desean consultar los precios, para así obtener la información comparativa.

¿Qué es el portal "Quién en los Precios"?

El regreso a clases será el 1 de septiembre | Cuartoscuro

El portal Quién en los Precios, según su descripción en redes sociales, se encarga de recabar y difundir información de precios de productos de consumo regular en el hogar, como alimentos, bebidas, productos de aseo personal y del hogar, medicinas, electrodomésticos y artículos de temporada. Todo ello para ofrecer información que permita a los consumidores tomar decisiones de compra mediante la comparación de precios.

Para recabar los precios, la Profeco visita una muestra de los principales establecimientos en cada una de las ciudades que forman parte del programa durante los cinco días hábiles de la semana. Los precios que se muestran contienen la fecha en que fueron tomados, sin embargo, se encuentran sujetos a cambios, ya que algunos establecimientos pueden variar sus precios más de una vez por día, por lo que deben ser considerados como precios referencia.

¿Dónde conseguir uniformes escolares de secundaria por menos de 250 pesos?

#MañaneraDelPueblo Continuamos con el monitoreo a productos relacionados con el regreso a clases y, en el caso de los uniformes escolares, los precios registran variaciones considerables entre establecimientos.



Para niña, el uniforme completo (falda, blusa y suéter) el precio… pic.twitter.com/vzDGkAiGJR — Profeco (@Profeco) August 18, 2025

Tomando en cuenta que los precios pueden cambiar, el titular de la Profeco compartió que en el país es posible conseguir el uniforme de secundaria completo por menos de 250 pesos. Iván Escalante explicó que en el caso de los uniformes para niñas, estos se pueden comprar por hasta 206 pesos como mínimo y hasta 774 como máximo, rondando en promedio los 479 pesos.

"En el caso de los uniformes escolares, los precios registran variaciones considerables entre establecimientos. Para niña, el uniforme completo (falda, blusa y suéter) el precio mínimo va de los $206.10 y puede elevarse hasta los $774.00 pesos, con un promedio de $479.58 pesos".

Por su parte, el uniforme para niño de secundaria se puede encontrar por un mínimo de 251 pesos, mientras que el costo máximo es de 969 pesos, con un promedio de 541 pesos.

"Para niño, el uniforme completo (pantalón, playera y suéter) puede tener un costo total mínimo desde los $251.50 pesos hasta un máximo de $969.00, con un promedio de $541.80 pesos. La herramienta quién es quién está disponible para que puedan consultar el precio en los diferentes establecimientos, comparar precios y elegir lo más conveniente", detalló el titular de Profeco.

¿Cómo buscar los mejores lugares para comprar uniformes escolares?

Así puedes realizar tus propias búsquedas | Profeco.

Aunque la Profeco no reveló los lugares donde los uniformes se venden a menor precio, sí invitó a los padres de familia a consultar el sitio web Quién en los Precios, donde se podrán consultar, por ciudad, los precios de los uniformes escolares en diferentes tiendas. De esta manera, los padres de familia podrán identificar cuál es su mejor opción y acudir a comprar lo necesario para el regreso a clases que está cada vez más cerca.

Para consultar el precio de los uniformes los pasos a seguir son: