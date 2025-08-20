Confirman cifras de la CNBV que disminuyen ganancias de la banca de desarrollo en México

En el primer semestre del año, las ganancias totales de la banca de desarrollo registraron una caída de 68.8 por ciento respecto al mismo periodo previo, de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Ello, luego de que, en el periodo de comparación, este resultado neto pasó de 19 mil 98 millones a cinco mil 948 millones de pesos y luego de las pérdidas de 976 millones de pesos del primer trimestre del año.

La banca desarrollo está integrada por Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Hipotecaria Federal, Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército) y Banco del Bienestar.

Esta contracción en las ganancias del sector se da en un contexto en que este está jugando un papel muy importante, toda vez que el gobierno federal busca que estos bancos financien la mitad del fondo de 250 mil millones de pesos que se impulsará este año para proyectos de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo cual forma parte del Plan Estratégico 2025-2035 de la petrolera.

Además de su participación en el Plan de México, lanzado por el gobierno federal para hacer frente a los cambios en el comercio internacional, en donde apoyarán en el financiamiento con mejores condiciones a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), entre otros proyectos establecidos en dicho programa.

Así, de manera particular, Nacional Financiera, la segunda institución de fomento más grande por nivel de activos, a junio de este año reportó una pérdida de dos mil 506 millones de pesos, con lo que sumó cuatro meses consecutivos en números rojos.

En tanto, Banobras reportó ganancias por dos mil 989 millones de pesos, lo que implicó una contracción de 60.17 por ciento respecto al mismo periodo previo.

Bancomext registró un resultado neto de 672 millones de pesos, 62.9 por ciento menos que lo observado en junio del año pasado.

Hipotecaria Federal observó una contracción de 26.7 por ciento en el periodo de análisis, al reportar ganancias por 593 millones de pesos.

En el caso de Banjército su resultado neto fue de dos mil 641 millones de pesos, lo que implicó una caía de 30 por ciento; mientras que el Banco del Bienestar ganó mil 558 millones de pesos, 38.9 por ciento menos con respecto a junio del año pasado.

MAAZ