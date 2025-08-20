Conavi: así puedes registrarte en septiembre para recibir una casa de 700,000 pesos

El Programa de Vivienda para el Bienestar es uno de los pilares estratégicos del segundo piso de la Transformación de México.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) inició el registro para que las personas que aún no cuenta con una casa propia puedan inscribirse para ser beneficiarios del programa Vivienda para el Bienestar y recibir una casa con costo de 700,000 pesos, precio por debajo del costo que hay en el mercado. La buena noticia es que durante el mes de septiembre los interesados podrán iniciar su proceso.

Este programa tiene como propósito garantizar el derecho a una vivienda digna, priorizando a las personas que viven en condiciones de alta marginación, en comunidades indígenas o que enfrentan diversas carencias sociales, es importante destacar que se trata de los pilares estratégicos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Inician el registro para el programa de #ViviendaParaElBienestar

La #Conavi, @bienestarmx y la @SEDATU_mx, inician registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar, instalando 58 módulos en 51 municipios de 20 estados en esta primera etapa.

Conavi abre registro en septiembre, así puedes inscribirte

De acuerdo con la convocatoria dada a conocer por la Conavi, en el mes de septiembre se lleva a cabo la tercera convocatoria, por lo que las personas interesadas podrán acudir a los módulos instalados para hacer el trámite correspondiente, ahí personal capacitado verificará la documentación, capturará los datos de cada solicitante en la Cédula de Diagnóstico y entregará un folio de registro. Esta información servirá para perfilar la demanda y avanzar en la selección de beneficiarios.

Toma en cuenta que el trámite es personal y que las fechas de registro y los horarios de atención varían según el estado y municipio. El horario general de atención es de 8:00 a 16:00 horas, aunque algunos módulos operarán con horarios extendidos o específicos. Se recomienda acudir en la fecha asignada para su localidad y con la documentación completa. Te dejamos aquí la lista de requisitos:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente) CURP actualizado Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Conoce el calendario 2025 de la #CONAVI y el programa de #ViviendaParaElBienestar

¿En dónde se instalarán los módulos de registro de la Conavi en septiembre?

En esta primera etapa, se instalarán 58 módulos de registro en 20 estados con un total de 51 municipios, con el objetivo de recibir la documentación de las personas interesadas en participar en una de las 20,999 acciones de vivienda contempladas.

Baja California Sonora Durango Guanajuato Zacatecas Colima Michoacán de Ocampo Nayarit Hidalgo Querétaro Guerrero Morelos Puebla Tlaxcala Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche Quintana Roo Yucatán

La Conavi creó un mapa interactivo que permite ubicar con facilidad la sede correspondiente y conocer las fechas y horarios de atención, facilitando la organización de la visita para realizar el trámite: https://pvb.conavi.gob.mx

Si el mapa indica que aún no hay convocatoria para el estado donde habitas, la Conavi invita a mantenerse al tanto, pues se prevé ampliar la cobertura a más zonas del país, con la finalidad de otorgarle vivienda a propia a: jefas de familia, personas adultas mayores, población indígena, personas con discapacidad y habitantes de zonas prioritarias.

¿Cómo saber si resulto beneficiario de la Conavi?

Es importante aclarar que hacer el registro no garantiza que serás beneficiario y recibirás una casa de 700,000 pesos, la Conavi evaluará las solicitudes recibidas en un plazo máximo de 20 días hábiles y publicará el listado preliminar de posibles beneficiarios en la pagina oficial.

Posteriormente, se contactará a las personas preseleccionadas por llamada, SMS o WhatsApp para programar una visita domiciliaria, en la que se verificará la información y, de ser necesario, se solicitará documentación adicional ya que este programa está dirigido a personas con bajos recursos que no cuentan con vivienda propia.