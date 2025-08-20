Beca Rita Cetina ¿Necesito la CURP Biométrica para la inscripción escolar en septiembre?

La Beca Universal Rita Cetina de Educación Básica abrirá un nuevo registro en línea a nivel nacional para los alumnos y alumnas de nuevo ingreso de nivel secundaria, esto el próximo 15 de septiembre, lo que ha traído diversas dudas a madres, padres y tutores sobre los documentos necesarios para realizar el registro, entre ellos, si la CURP Biométrica será necesaria para realizarlo, en El Heraldo de México te compartimos todos los detalles.

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un código alfanumérico de 18 caracteres que sirve para identificar a cada habitante mexicano, con el nuevo cambio a la modalidad biométrica, ahora esta clave también incluirá datos únicos de cada individuo, como huellas dactilares, escaneo del iris, firma electrónica y fotografía digital.

De acuerdo con las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a nadie se le obligará a tramitar esta nueva modalidad de CURP, sin embargo, a partir de octubre se empezará con el proceso formal y gradual para que todas y todos los mexicanos puedan realizar el trámite.

Debido a que este proceso comenzará hasta el mes de octubre, no será necesario para ningún trámite del nuevo ciclo escolar 2025- 2026, ya que la CURP Biométrica aún no estará disponible, esto incluye el registro a la Beca Rita Cetina.

La beca es para alumnos de nivel secundaria

Créditos: Archivo El Heraldo de México

La Beca Rita Cetina entrega a cada familia, por medio de tarjetas del Banco del Bienestar, 1,900 pesos bimestral y 700 pesos adicionales por cada estudiante adicional de la misma familia, el único requisito para solicitarla es estar inscrito a una escuela de nivel secundaria pública en modalidad escolarizada del país.

Documentos necesarios para inscribirse a la Beca Rita Cetina

El registro se realizará a partir del 15 de septiembre en la plataforma oficial del programa, se requerirá de la Llave MX, una herramienta de identidad digital del Gobierno mexicano y esta la podrás tramitar en cualquier momento, para unirte a la Beca Rita Cetina recomendamos hacerlo antes del registro para evitar contratiempos.

Documentos necesarios para solicitar la Beca Rita Cetina

Créditos: X/@BecasBenito

La cuenta oficial de Becas Benito emitió un comunicado de los documentos que deberás de tener preparados para el próximo registro a la Beca Universal Rita Cetina de Educación Básica, el cual comenzará el próximo 15 de septiembre en todo el país para estudiantes de nivel secundaria.

Es importante recalcar que estos documentos deberán de ser digitalizados y convertidos a formato PDF o JPG para subirlos a la plataforma de registro, los cuales son: Identificación oficial de la madre, padre o tutor, así como comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad.

LA