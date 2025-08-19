PRECIO del dólar HOY: así cotiza frente al peso mexicano este 19 de agosto de 2025 | TIPO DE CAMBIO

El peso mexicano tuvo un ligero retroceso frente a la divisa estadounidense; al cierre de la jornada del lunes 18 de agosto, el tipo de cambio cotizó en 18.78 pesos por dólar, 4 centavos más con respecto a la jornada del viernes 15 de agosto, de acuerdo con el reporte del Banco de México (Banxico).

Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico y Bursátil en CIBanco explicó a la plataforma Investing que durante la depreciación del peso, los mercados estuvieron atentos a la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski y preparándose para conocer mañana miércoles las minutas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed). Este martes 19 de agosto de 2025, el tipo de cambio cotiza en 18.81 pesos por dólar, 0.03 centavos más en comparación con la jornada del lunes.

Foto: Investing.

Dólar vs peso: ¿cuánto vale en bancos de México?

Si quieres cambiar dólares a pesos, a continuación de compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias del país.

Afirme: 17.80 a la compra - 19.30 a la venta

Banco Azteca: 17.60 a la compra - 19.29 a la venta

Banorte: 17.55 a la compra - 19.10 a la venta

BBVA: 17.93 a la compra - 19.07 a la venta

Citibanamex: 18.22 a la compra - 19.26 a la venta

Esta semana se publicarán datos relevantes sobre el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Foto: Freepik.

A la espera de datos sobre el mercado inmobiliario en EU

Por su parte, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, dijo a Investing que el dólar se fortaleció debido a la espera de los comentarios que el presidente de la Fed, Jerome Powell, hará en el simposio Jackson Hole el próximo viernes 22 de agosto.