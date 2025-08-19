Pensión Bienestar, ¿cuándo cae el pago de 6,200 pesos del mes de septiembre?

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores es un apoyo económico que el Gobierno de México entrega a las personas que tienen más de 65 años de edad, cada dos meses reciben un depósito por 6,200 pesos, mismos que caen en su tarjeta del Banco del Bienestar, aunque aún no se ha dado a conocer el calendario oficial se sabe que en el mes de septiembre viene pago.

Es importante estar pendiente de la fecha en que realizará el pago, pues se realiza conforme a la primera letra inicial del apellido paterno, por lo que en los próximos días se darán a conocer las fechas exactas de depósito. El último pago se realizó en el mes de julio y al ser bimestral el siguiente pago es en septiembre.

¿Cuándo pagan la Pensión Bienestar en septiembre?

Es un apoyo social para las personas Adultos Mayores. Foto: Cuartoscuro

Es importante aclarar que aún no se da a conocer el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores en el mes de septiembre, será la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel quien dará a conocer las fechas exactas y el calendario de pago de acuerdo a la letra inicial del apellido paterno.

Noticias Relacionadas Pensión Adultos Mayores: estos son todos los documentos necesarios para registrarse en el programa de la Secretaría de Bienestar

Normalmente el pago se efectúa los primeros días del mes y se extiende hasta que se cumple el calendario. El pago se realiza escalonado para que no haya saturación de las sucursales bancarias, además los pensionados pueden usar su tarjeta del Banco del Bienestar para pagar en establecimientos comerciales.

Fechas para inscribirte a la Pensión de Adultos Mayores

En la conferencia Mañanera, Ariadna Montiel explicó que se abrió el registro para que las personas interesadas en ser beneficiarios de este programa social que otorga un apoyo económico de 6,200 pesos podrán registrarse del 18 al 30 de agosto, según la primera letra del apellido paterno, según el siguiente calendario:

A, B y C: Lunes 18 y 25 de agosto

D, E, F, G y H: Martes 19 y 26 de agosto

I, J, K, L y M: Miércoles 20 y 27 de agosto

N, Ñ, O, P, Q y R: Jueves 21 y 28 de agosto

S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 22 y 29 de agosto

Todas las letras: Sábado 23 y 30 de agosto

Toma en cuenta que los requisitos para este trámite son:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento (legible)

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de luz, agua, teléfono, gas o predial)

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

Si deseas saber dónde están ubicados los módulos de registro visita la página de internet: https://www.gob.mx/bienestar